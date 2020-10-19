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Ayçiçeği nedir? Ayçiçeğinin ve ay çekirdeğinin faydaları nelerdir?

İnsan sağlığına mucizevi katkılar yapan besinlerden biri olan ayçiçeği, çok çeşitli alanlarda kullanılan önemli bir ürün. Ayçiçek yağı, ay çekirdeği gibi zengin besin içeriğine sahip türevleri olan bu gıdanın çok fazla yararı olduğu biliniyor. Peki ayçiçeği nedir? Ayçiçeğinin ve ay çekirdeğinin yararları nelerdir?

19.10.2020 - 08:45 | Güncelleme: ABONE OL
Ayçiçeği nedir? Ayçiçeğinin ve ay çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Ayçiçeğinin Latince adı “Helianthus Annuus” tur. 1-2 metre boyunda, yaz aylarında sarı renkli, yassı, koni şeklinde çiçekler açan sert ve dik gövdeli bir bitkidir. Genel olarak ılık iklimleri sever, soğuk iklimlerde gelişmesi yavaşlar. Soğuk, yüksek yerler hariç ülkemizin bütün bölgelerinde yetiştirilmektedir. Özellikle Ege, Trakya, Marmara bölgelerinde çok fazla yetiştirilir. Ayçiçeği bitkisi tohumuyla yani kavrulmamış çekirdekleriyle çoğaltılır. Ekim zamanında toprak sıcaklığının 10-12 derece olması istenir. Bol ışık ve yüksek sıcaklık koşullarında ayçiçeği yağ verimi daha yüksek olur. Tablalarındaki çiçeklerin, tohum bağlayabilmesi için toprak nemli olmalıdır. Bu yüzden çiçeklenme ve döllenme evresinde yüksek yağış ister. Yüksek asidik özellikteki topraklardan hoşlanmaz. Ayçiçeğinin içindeki en önemli etken maddesi; oleik asid, linoleik asid, araşidonik asid gibi doymamış yağ asitlerini içeren yağdır. Ayrıca selüloz ve protein taşımaktadır. B1 vitamini, B3 vitamini, B6 vitamini ve E vitamininden zengindir. Ayçiçeğinin halk arasında yaygın kullanılan adları: Gündöndü, günçiçeği, günebakandır. Çok nadir şemşamer denilen yöreler de bulunmaktadır.

Ayçiçeğinin, Ay Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir?

Ayçiçeği, insan sağlığına fayda sağlayan birçok madde içerir. Ay çekirdeği; %90 doymamış yağ oluşturduğu bilinmektedir. Ayçiçeği tohum ağırlığının 51.46%, tokoferol antioksidan bileşikler içerdiği, kardiyovasküler hastalık riskini ve bazı kanser türleri arasında, bilhassa etkilidir. 1 avuç ay çekirdeği 146 kaloridir. Diğer yediğiniz besinlere dikkat edip günde 1 avuç ay çekirdeği yediğiniz zaman zayıflamanıza yardımcı olacaktır. Ay çekirdeği; besinler arasında özellikle E vitaminiyle güçlü bir antioksidandır. Özellikle sinir ve stres anında bunları gidermek için çekirdek tüketimi insanı sakinleştirir, rahatlatır. Faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Bol Oranda Magnezyum İçerir: Her gün yarım avuç kadar tüketilen ay çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacının %25’ini karşılar.
  • Kalp Damar Sağlığınızı Geliştirmeye Yardımcıdır: Ay çekirdeği; kalp damar sağlığını geliştirmeye yardımcı iki besin içermektedir. Bunlar: E vitamini ve folat’tır. 1 su bardağının ¼’ü kadar ay çekirdeği tüketimi; günlük E vitamini ihtiyacının %60'ını karşılamaktadır.
  • Sağlıklı Kolesterol Düzeyini Destekler: Ayçiçeği; yüksek düzeyde fitosterol içermektedir. Bu sayede kolesterolü dengelemede kullanılır.
  • Depresyona İyi Gelir: Depresyon durumunda çekirdek tüketimi iyi geldiği görülmüştür. İçinde bulundurduğu magnezyum sağlıklı bir duygu durumunu desteklemeye yardımcıdır.
  • Selenyum İçerir: Güçlü bir antioksidan ve tiroit sağlığı için mükemmel ay çekirdeği esansiyel bir besin olan selenyum içermektedir. Çalışmalar; selenyumun antioksidan fonksiyonunda rol oynadığını ve vücuttaki kızarıklık ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Ay çekirdeği aynı zamanda tiroit hormonunun metabolizmasında kritik bir role sahip olduğu yakın zamanda tespit edilmiştir. Selenyumun hasar gören hücrelerin DNA onarımını uyarma yeteneğine sahip olduğu da belirlenmiştir.

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