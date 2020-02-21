Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Aycan Yanaç, Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yer alan iddialı isimler arasında bulunuyor.

İşte Survivor Aycan Yanaç'ın hayatı hakkında merak edilenler...

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Güzelliği ile büyüleyen genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.