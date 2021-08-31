DELTA VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 1 Haziran 2021'de Covid-19 varyantları için duyurduğu yeni adlandırma sistemi kapsamında ülke isimleri yerine Yunan alfabesindeki harflere göre sınıflamaya geçildi.

Bu çerçevede İngiltere varyantı "Alfa", Güney Afrika varyantı "Beta", Brezilya varyantı "Gama" ve Hindistan varyantı da "Delta" olarak adlandırıldı.

Delta varyantının bir türü olan Delta Plus ise "K417N" adı verilen, daha önce Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında da açıklanan "spike" protein mutasyonuna sahip. Söz konusu varyant, bu mutasyon eklendiği için "plus" olarak adlandırılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Ağustos'ta Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid-19'un Delta varyantının Türkiye'de yüzde 90'ı geçtiğini, şu an yüksek oranda olmayan Delta Plus'ın da hızlı şekilde arttığını bildirmişti.