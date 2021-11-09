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Ayça Ayşin Turan babasını kaybetti iddiası! Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan hayatı ve dizileri

Bir süredir Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan sosyal medyanın gündeminde. Ayça Ayşin Turan, babasını kaybettiği yönündeki haberler nedeniyle araştırılıyor. Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, aslen nereli? Ayça Ayşin Turan hayatı ve dizileri

09.11.2021 - 15:47 | Güncelleme: ABONE OL
Ayça Ayşin Turan babasını kaybetti iddiası! Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan hayatı ve dizileri

Arıza dizisinde canlandırdığı Halide karakteriyle dizi severlerin ilgisini toplayan Ayça Ayşin Turan şu sıralar Ada Masalı dizisiyle ekrana geliyor. Genç oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın hayatı ve dizileriyle ilgili her detay merak konusu oldu.

AYÇA AYŞİN TURAN'IN BABASI ÖLDÜ MÜ?

Ayça Ayşin Turan'ın babasını kaybettiği yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Ayça Ayşin Turan'dan, babasının vefat ettiği yönündeki haberlerle ilgili bir açıklama henüz gelmedi

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Dizi ve film oyuncusu olarak tanınan Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta dünyaya geldi. Bugün 29 yaşında olan Ayça Aylşin Turan'ın ailesi Karadenizlidir.

Ayça Ayşin Turan bir röportajında ailesi ile ilgili sorulan sorular üzerine "Biz ailece Karadenizliyiz. Anne tarafım da Selanik göçmenidir." açıklamasını yapmıştır.

Ayça Ayşin Turan'ın oyunculuk yolculuğu 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı olan Dinle Sevgili dizisinde canlandırdığı Gülfem karakteri olmuştur. Asıl ününü 2014 yılında çok izlenen Karagül dizisindeki Ada karakteriyle yapan Ayça Ayşin Turan sinemada da 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı.

Televizyonun yanı sıra 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan Ekim 2020 tarihinde başlayan "Arıza" dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı.

Güzel oyuncu bir süredir 15 Haziran 2021 tarihinde başlayan "Ada Masalı" adlı dizide başrol alıyor.

AYÇA AYŞİN TURAN DİZİLERİ VE FİLMERİ

Sinema
Yıl Adı Rol Not Kanal
2015 Sevimli Tehlikeli Zeliş Başrol Oyuncusu Sinema Filmi
2019 Bozkır Lale Başrol Oyuncusu Sinema Filmi
Televizyon
2007-2009 Asi Leyla Akbar Yardımcı Oyuncusu Kanal D
2011-2012 Dinle Sevgili Gülfem Yardımcı Oyuncu FOX
2013-2016 Karagül Ada Şamverdi Yardımcı Oyuncu
2016-2017 Altınsoylar Burcu Kapan Başrol Oyuncusu Kanal D
2017-2018 Meryem Meryem Akça Sargun Başrol Oyuncusu
2019 Tek Yürek Nilüfer Hatun Başrol Oyuncusu TRT 1
2020 Zemheri Firuze Pınar Başrol Oyuncusu Show TV
2020-2021 Arıza Halide Gürkan Başrol Oyuncusu
2021 Menajerimi Ara Kendisi Konuk Oyuncusu Star TV
2021 Ada Masalı Haziran Sedefli Başrol Oyuncusu
İnternet
Yıl Adı Rol Not Kanal
2018-2020 Hakan: Muhafız Leyla Sancak Başrol Oyuncusu Netflix
Sunucu
Yıl Adı Sunucu Not Kanal
2017 Altın Kelebek Ödülleri Sunucu Ödül Töreni Kanal D

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