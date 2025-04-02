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        Haberler Magazin Aybüke Pusat, bir günde 600 binden fazla takipçi kazandı - Magazin haberleri

        Aybüke Pusat, bir günde 600 binden fazla takipçi kazandı

        Boykot çağrısı yapan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, TRT'nin 'Teşkilat' adlı dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Kararın ardından Pusat, sosyal medya hesabında bir günde 600 binden fazla yeni takipçi kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 23:36 Güncelleme: 02.04.2025 - 23:52
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        Bir günde 600 binden fazla takipçi kazandı
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        TRT, 'Teşkilat' dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle diziden çıkarıldığını açıkladı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Pusat’ın paylaşımlarının kurumun ilkeleriyle bağdaşmadığını ve izleyicileri hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, bu nedenle oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

        Karara tepki olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra meslektaşları ve birçok ünlü isim, sosyal medya üzerinden karara tepki göstererek Aybüke Pusat'a destek mesajları yağdırdı.

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        Öte yandan, Aybüke Pusat’ın diziden çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabındaki takipçi sayısında büyük bir artış yaşandı. Oyuncu, yalnızca bir gün içinde 600 binden fazla yeni takipçi kazandı. Pusat'ın takipçi sayısı; 4 milyon 800 bine çıktı.

        Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat'a bu şekilde destek verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Aybüke Pusat
        #boykot

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