Aybüke Pusat, bir günde 600 binden fazla takipçi kazandı

TRT, 'Teşkilat' dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle diziden çıkarıldığını açıkladı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Pusat’ın paylaşımlarının kurumun ilkeleriyle bağdaşmadığını ve izleyicileri hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, bu nedenle oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

REKLAM advertisement1 Karara tepki olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra meslektaşları ve birçok ünlü isim, sosyal medya üzerinden karara tepki göstererek Aybüke Pusat'a destek mesajları yağdırdı. REKLAM

Öte yandan, Aybüke Pusat’ın diziden çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabındaki takipçi sayısında büyük bir artış yaşandı. Oyuncu, yalnızca bir gün içinde 600 binden fazla yeni takipçi kazandı. Pusat'ın takipçi sayısı; 4 milyon 800 bine çıktı. Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat'a bu şekilde destek verdi. Fotoğraflar: Instagram