Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi 24 Ocak Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği filmin senaryosu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur tarafından kaleme alındı. İşte Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
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Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi bu akşam sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Öğretmen Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de 22 yaşındayken Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK teröristlerce şehit edilmişti. Yalçın'ın hayatı 24 Kasım 2023 yılında beyaz perdeye aktarıldı. Peki, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben ne zamna çekildi?" İşte detaylar...
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AYBÜKE ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Aybüke: "Öğretmen Oldum Ben!", 9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesini konu alan sinema filmidir.
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AYBÜKE ÖĞRETMEN OLDUM BEN OYUNCULARI
Nihayet Şahin - Aybüke Yalçın
Engin Hepileri - Kaymakam
Cansel Elçin
Murat Han
Turgay Tanülkü
Zeynep Kankonde - Zeynep Yalçın
Caner Kurtaran - Sadık Yalçın
Aslıhan Kapanşahin
Gizem Arıkan - Tuğçe
Ahmet Eren Yıldız
Aysima Zeynep Erişir - Aybüke Yalçın'ın küçüklüğü
Buse Pehlivan
Doğukan Çevik
Ercüment Çırak
Gülşah Yavuz
Musab Doğan
Mustafa Keser
Necib Karakaya
Onur Yenidünya
Uluç Avcı
Zeliha Kendirci
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ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?
3 Eylül 1994 tarihinde Çorum'un Osmancık ilçesinde doğdu. Körfez Anadolu Lisesinden mezun oldu. Bu dönemde Edremit Kültür ve Sanat Derneğinde müzik eğitimi aldı. Sonrasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesindeki Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine atandı. Aynı zamanda izci lideriydi.