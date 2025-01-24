Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi bu akşam sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Öğretmen Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de 22 yaşındayken Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK teröristlerce şehit edilmişti. Yalçın'ın hayatı 24 Kasım 2023 yılında beyaz perdeye aktarıldı. Peki, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben ne zamna çekildi?" İşte detaylar...