ÖZEL YAŞAMI
1970 doğumlu olan Ayberk Pekcan, 2021 yılı itibarıyla 51 yaşındadır ve bekardır.
Ayberk Pekcan 1.79 metre boyunda, 81 kilo ve ikizler burcudur.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @ayberkpekcan, Twitter'da @AyberkPekcan kullanıcı adıyla yer almaktadır.
AYBERK PEKCAN DİZİLERİ
1995 - Çiçek Taksi (Talat)
2001 - Tatlı Hayat
2002 - Bayanlar Baylar
2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Muammer)
2003 - Hayat Bilgisi (Mustafa)
2003 - Kampüsistan
2004 - Kurtlar Vadisi (Doktor)
2003 - Parmak İzi
2004 - Bir Dilim Aşk (Bülent)
2004 - Türkü Filmi
2005 - Ihlamurlar Altında (Ekrem-Aynalı)
2005 - Körfez Ateşi (Esat)
2007 - Yaprak Dökümü (Talat)
2008-2015 - Kurtlar Vadisi Pusu (Şemo)
2011 - Keşanlı Ali Destanı (Teke Kazım)
2013 - Bir Aşk Hikayesi (Tahsin German)
2014-2018 - Diriliş: Ertuğrul (Artuk Bey)
2014 - Düşler ve Umutlar (Cabir)
2014 - Sevdam Alabora (Hakan)
2015 - Ne Münasebet
AYBERK PEKCAN FİLMLERİ
2002 - Abdülhamit Düşerken (Katip Ali Şevki)
2002 - Şeytan Bunun Neresinde (Köy Muhtarı / Terörist Başı)
2003 - Neredesin Firuze (Pislik)
2004 - Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım
2005 - Dağlar Dağımdır
2005 - Emanet ve İhanet (Ali)
2008 - Ali'nin Sekiz Günü (Hacı)
2010 - Saç (Hamdi)
2011 - Aşk ve Devrim (Pala)
2013 - Kış Uykusu (Şoför Hidayet)
2015 - Mustang (Erol)
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