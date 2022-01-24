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Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan ölüm sebebi nedir, belli oldu mu? Ayberk Pekcan hayatını kaybetti... - Haberler

Ayberk Pekcan kimdir, vefat mı etti? Ayberk Pekcan kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan acı haber... Bir süre önce akciğer kanserine yakalandığını açıklayan 51 yaşındaki Pekcan, hayata gözlerini yumdu. Birçok film ve dizide rol alan oyuncu magazin dünyası ve hayranlarını yasa boğdu. İşte Ayberk Pekcan'ın hayat hikayesi ve vefatıyla ilgili bilgiler...

24.01.2022 - 17:18 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Türk sanat dünyası Fatma Girik'in vefatı sonrası bu kez de Ayberk Pekcan'ın vefat haberiyle sarsıldı. Bir süre önce akciğer kanserine yakalandığını duyuran ünlü oyuncunun gün itibariyle yaşamını yitirdiği duyuruldu. İşte acı haberin ayrıntıları ve Pekcan'ın hayat hikayesi...

  • Oyuncu Ayberk Pekcan (51), ekim ayında sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenmişti.

    Pekcan, kemoterapiye başladığını böyle duyurmuştu:

    “Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”

  • AYBERK PEKCAN'IN HAYAT HİKAYESİ

    22 Mayıs 1970 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi.

    İlk ve orta öğrenimini Adana'da, liseyi Mersin'de okudu. Lisans eğitimini Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda tamamladı.

    Mezuniyetinin ardından İstanbul'a yerleşerek oyunculuk kariyerine başladı.

    İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 1995 yılında 'Çiçek Taksi' dizisinde oynayarak yaşadı. 'Ihlamurlar Altında', 'Yaprak Dökümü', 'Hayat Bilgisi', 'Kurtlar Vadisi', 'Keşanlı Ali Destanı' gibi popüler dizilerde oynadı.

    2010 yılında başrolünde oynadığı 'Saç' adlı sinema filmi, ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı.

    2012 yılında gösterime giren 'Aşk ve Devrim' filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek' oyuncu ödülüne layık görüldü.

    2014-2018 yılları arasında 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Artuk Bey' karakteriyle boy gösterdi.

     

     

  • ÖZEL YAŞAMI

    1970 doğumlu olan Ayberk Pekcan, 2021 yılı itibarıyla 51 yaşındadır ve bekardır.

    Ayberk Pekcan 1.79 metre boyunda, 81 kilo ve ikizler burcudur.

    Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @ayberkpekcan, Twitter'da @AyberkPekcan kullanıcı adıyla yer almaktadır.

    AYBERK PEKCAN DİZİLERİ

    1995 - Çiçek Taksi (Talat)

    2001 - Tatlı Hayat

    2002 - Bayanlar Baylar

    2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Muammer)

    2003 - Hayat Bilgisi (Mustafa)

    2003 - Kampüsistan

    2004 - Kurtlar Vadisi (Doktor)

    2003 - Parmak İzi

    2004 - Bir Dilim Aşk (Bülent)

    2004 - Türkü Filmi

    2005 - Ihlamurlar Altında (Ekrem-Aynalı)

    2005 - Körfez Ateşi (Esat)

    2007 - Yaprak Dökümü (Talat)

    2008-2015 - Kurtlar Vadisi Pusu (Şemo)

    2011 - Keşanlı Ali Destanı (Teke Kazım)

    2013 - Bir Aşk Hikayesi (Tahsin German)

    2014-2018 - Diriliş: Ertuğrul (Artuk Bey)

    2014 - Düşler ve Umutlar (Cabir)

    2014 - Sevdam Alabora (Hakan)

    2015 - Ne Münasebet

    AYBERK PEKCAN FİLMLERİ

    2002 - Abdülhamit Düşerken (Katip Ali Şevki)

    2002 - Şeytan Bunun Neresinde (Köy Muhtarı / Terörist Başı)

    2003 - Neredesin Firuze (Pislik)

    2004 - Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım

    2005 - Dağlar Dağımdır

    2005 - Emanet ve İhanet (Ali)

    2008 - Ali'nin Sekiz Günü (Hacı)

    2010 - Saç (Hamdi)

    2011 - Aşk ve Devrim (Pala)

    2013 - Kış Uykusu (Şoför Hidayet)

    2015 - Mustang (Erol)

     

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