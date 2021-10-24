Ünlü oyuncu kansere yakalandı

Ayberk Pekcan'dan (51) üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu, akciğer kanserine yakalandığını açıkladı. Sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenen Pekcan, kemoterapi tedavisine başladığını belirtti.
"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"
Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Artuk Bey' karakterini canlandıran Ayberk Pekcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sevgili dostlar... On gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü... En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle... Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...
AYBERK PEKCAN KİMDİR?
22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya gelen Ayberk Pekcan, çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin şehirlerinde geçirdi. Pekcan ilk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Ünlü sanatçı daha sonra da oyunculuk kariyerine İstanbul'da başladı.
'Ihlamurlar Altında', 'Yaprak Dökümü', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Keşanlı Ali Destanı' gibi televizyon dizilerinde ana rollerde oynayan Ayberk Pekcan, 2010 yılında da başrolünde yer aldığı 'Saç' adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. Pekcan, 2012'de gösterime giren 'Aşk ve Devrim' adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.
Sinema
Mustang (2015) - Erol
Kış Uykusu (2014) - Hidayet
Aşk ve Devrim (2011) - Pala
Saç (2010) - Hamdi
Ali'nin Sekiz Günü (2008) - Hacı
Neredesin Firuze (2003) - Pislik
Şeytan Bunun Neresinde (2002) - Köy Muhtarı/Terörist Başı
Abdülhamid Düşerken (2002) - Katip Ali Şevki
Dizi
Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey
Poyraz Karayel (2014)
Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin
Keşanlı Ali Destanı (2011-2012) - Teke Kazım
Kurtlar Vadisi Pusu (2008-2010) - Şemo
Yaprak Dökümü (2007) - Talat
Körfez Ateşi (2005) - Esat
Ihlamurlar Altında (2005) - Ekrem/Aynalı
Emanet ve İhanet (2004) - Ali
Dağlar Dağımdır (2005)
Türkü Filmi (2004)
Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)
Bir Dilim Aşk (2004) - Bülent
Kurtlar Vadisi (2004) - Doktor
Parmak İzi (2003)
Kampüsistan (2003)
Hayat Bilgisi (2003) - Mustafa
Yarım Elma (2002)
Sırlar Dünyası (2002) - Muammer
Bayanlar Baylar (2002)
Tatlı Hayat (2001)
Çiçek Taksi (1995) - Talat
Ödülleri
23. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (Aşk ve Devrim)
12. Uluslararası İzmir Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Aşk ve Devrim)
44. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Saç)
47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı (Kış Uykusu)
20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)
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