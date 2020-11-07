24 Eylül tarihinden beri İstanbul Levent’teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın sembol kedisi Gli, yaşamını yitirdi. Gli’nin ölüm haberini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 7, 2020
Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
“SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ”
Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent’teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız.
YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN GÖZDESİYDİ
16 yıldır Ayasofya’da yaşayıp misafirleri ağırlayan Gli, 2004 yılında görevli kulübesinin çatısı altında doğdu. Doğduğu günde bu yana da Ayasofya’nın içinde yaşadı. Bu yüzden “Ayasofya’nın kedisi” olarak biliniyor. Müze olan Ayasofya yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyordu. Bu nedenle Gli’nin şöhreti de dünyaya yayıldı. Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli, ziyarete gelen turistlerin de kalbini çalmayı başardı.
DÜNYADA EN FAZLA FOTOĞRAFI ÇEKİLMİŞ KEDİ
Son derece sıcakkanlı olan Gli, fotoğraf çektirmekten de hoşlanıyor. Yılda 3.5 milyon ziyaretçinin gördüğü Gli, “dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi” unvanını elinde bulunduruyordu.
ŞÖHRETİNE ABD ESKİ BAŞKANI OBAMA İLE KAVUŞTU
Ancak Gli, şöhreti 2009 yılında yakaladı. Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde eski ABD Başkanı Barack Obama’ın Ayasofya ziyaretinde sırasına çekilen fotoğraf karesine girdi. Şaşı olarak doğan Gli’ye oldukça iyi bakılıyor, özel mamalarla besleniyor, veteriner muayeneleri aksamıyor. Hatta Gli’nin bir Instagram hesabı bile bulunuyordu.
GLİ'YE 'KILIÇ' İSİMLİ ARKADAŞ GELMİŞTİ
16 yıldır Ayasofya Camisi’nde yaşayan ve ziyarete gelenler tarafından büyük ilgi gören Gli’ye Ankara’nın Pursaklar ilçesinden arkadaş gelmişti. Ankara kedisi familyasının üyesi olan ve uluslararası kuruluşlardan da ödülü bulunan ‘Kılıç’ isimli kedi, İstanbul’da Gli ile buluşmuştu. Biz gözü mavi, bir gözü yeşil olan ve beyaz tüyleri ile dikkat çeken Kılıç, yeni yerine alışmaya çalışıyor. Şimdilik imam odasını sevdiği belirtilen Kılıç’ın ise keyfi oldukça yerinde gözüküyordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!