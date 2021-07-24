Ayasofya ne zaman ibadete açıldı?

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının bugün birinci yıldönümü. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği cami girişi önünde metrelerce kuyruk oluştu. Aileleriyle gelen ziyaretçiler, sıranın kendisine gelmesini bekledi. Bazı kişiler ise cami etrafındaki yeşillik alanlarda serinlemek için oturdu, çocuklar ise oyunlar oynadı.

AYASOFYA NE ZAMAN İBADETE AÇILDI?

Ayasofya 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasının 1’inci yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasının 1. yıl dönümünü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ayasofya'da 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının yer aldığı görüntüleri de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun. İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak" dedi.