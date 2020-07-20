Ayasofya Camii'nde ilk namaz için hazırlıklar sürüyor. Çalışmaların devam ettiği cami için Manisa'da özel olarak üretilen halılar da döşenmeye başlandı. Yüzde yün yerli yünden yapılan 17. Yüzyıl Osmanlı motiflerini taşıyan ördek başı yeşil halı caminin ilk 10 safına döşendi. Manisa’nın Demirci ilçesinde halıyı üreten şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul çalışmalarla ilgili son durumu aktardı.
"10 SAF CİVARINDA HALI DÖŞENDİ"
Ayasofya’nın halıları yapan şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul, “Şu anda keçeler döşendi. Halılar döşeniyor. Yaklaşık 10 saf civarında halı döşendi. Önden başladı. Arkaya doğru devam edecek. İnşallah açılış tarihine yetişecek” dedi.
"SÜPER KALİTE YERLİ YÜN KULLANILIYOR"
Halının yüzde yüz yün olduğunu ifade eden Özkul, “Metrekare ağırlığı 5 kilogram. Kalınlık olarak 16 milimetre. Özel boya ve özel iplikle üretimi yapılıyor. Süper kalite yerli yün kullanılıyor. Uluslararası woolmark lisansıyla üretim yapılıyor” şeklinde konuştu.
"KOYU ÖRDEK BAŞI YEŞİL KULLANDIK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli yün kullanılması konusunda talimat verdiğini kaydeden Özkul, “Biz Ayasofya’da daha kaliteli bir halı olur mu düşüncesiyle Yeni Zelanda yünü kullanma düşüncemiz vardı. Cumhurbaşkanımız ‘İthal malzeme kullanmayalım. Yerli yünün en iyisini yapalım’ deyince yerli yün yaptık. Çok güzel bir halı oldu. Renk olarak da koyu bir ördek başı yeşil kullandık. Mekana çok uyum sağlayacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.
"BAZI YERLERDE 5 KAT GİBİ DOLDURMA YAPTIK"
Zemindeki sorunların keçe ile doldurularak giderildiğini aktaran Özkul, “Bordo ve ördek başı yeşil arasında kalındı. Yeşil olan tercih edildi. Mekandaki engebeleri, keçeleri oralara adaptasyonunu yaparak, bazı yerlerde üç kat, bazı yerlerde 5 kat gibi doldurma yaptık. Yüzeyde çok fazla bir problem yok” şeklinde konuştu.
"2 BİN METREKARESİ AÇILIŞA KADAR DOKUNACAK"
4 bin metrekarelik halı alanı olduğunu belirten Özkul, “2 bin metrekaresi açılış tarihine kadar dokunacak. Ondan sonra restorasyon bittikten sonra diğer kısmı yapılacak. 6 ay ile 1 sene arasında olduğunu söylüyorlar. Şu anda görünen o” diye konuştu.
"TARİHİ MEKANA UYUM SAĞLAYACAK MOTİF"
Halının üstünde 17. Yüzyıl Osmanlı motifleri bulunduğunu ifade eden Özkul, “Sanat dilinde ‘Rumi’ diye geçiyor. Burada uygulanan gölge motif şeklinde kendi tonunda dört renkten oluşuyor. Klasik ve tarihi mekana uyum sağlayacak bir motif” dedi.
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