Ayamama bir hafta arayla yine tedirgin etti!

Son dakika: Ayamama bir hafta arayla yine tedirgin etti!

DHA

İstanbul'da, dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'ndeki renk değişimi tedirgin etti. Mavi renge dönüştüren atık suyun Ayamama Deresi'ne döküldüğü bölge havadan görüntülendi.

Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy sınırları içinde suları Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, mavi renkte akıyor. Daha önce yeşil ve kırmızı akan, geçen hafta da mavi ve siyah tonlarda akmasıyla gündeme gelen renk değişiminin çevresindeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Dere çevresinde İSKİ'nin ıslah çalışmaları ise, devam ediyor. Çevre sakinleri de koku ve kirlilik nedeniyle şikâyetçi oldukları dereye yetkililerin çözüm bulmasını istiyor.

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Bir buçuk yıldır derenin yakınında bulunan iş merkezinde çalıştığını belirten çevre sakinlerinden Göktuğ Aktan, şunları söyledi:

"Özellikle son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte Ayamama Deresi üzerinde farklı renk değişiklikleri tespit ettik. Bölgede bulunan tekstil firmaları kaynaklı olduğunu düşündüğüm bir renk değişiklikleri yaşanıyor.

Yeri geliyor mavi, lacivert, yeşil, kırmızı gibi gün içinde değişiklikler oluyor. Sonuçta bu dere Marmara Denizi'ne akan bir dere. Bölgede birçok iş yeri bulunuyor. Yakın bölgesinde de yerleşim yerleri bulunuyor. Bu konuda bir rahatsızlık hissettim.

Ayamama Deresi'nin ıslah çalışmalarına da devam ediliyor. Dereyi bulunduğu konumdan alıp diğer tarafa daha uygun bir vaziyette akmasını sağlamak için yaptıklarını düşünüyorum. Bu çalışma yaklaşık 6-7 aydır var."