19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da 30 yıl taksicilik yaptıktan sonra emekli olan Mustafa Yaldız, geçen yıl aralık ayında, sol ayağının baş parmağındaki şişlik ve kızarıklık nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti.
DHA'nın haberine göre; kalp ve şeker hastası olan Yaldız, hastaneye yatırıldı. Bir kaç gün sonra ise parmağın kesilmesine karar verildi. Ancak doktorlar, hastanelerinde koroner yoğun bakım ünitesi bulunmadığı gerekçesiyle Yaldız'a başka hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi.
Taburcu edilen Mustafa Yaldız, otomobiliyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidip, acil servisten giriş yaptı. Buradaki görevliler ise hastaya, poliklinikten randevu alarak, gelmesini söyledi.
ÜÇÜNCÜ HASTANE AMELİYATI YAPTI
Randevu alıp, ertesi gün aynı hastanenin ortopedi servisinde muayene olan Yaldız'a doktorlar, parmağı ameliyatla kesmeleri gerektiğini ancak hastanede yer olmadığını belirterek, evine gitmesini, ameliyat tarihi için kendisini arayacaklarını belirtti.
Evine dönen Yaldız, ağrıları artınca yakınları tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada acil ameliyata alınan Yaldız'ın kangren olduğu ortaya çıkan sol bacağı, kasık bölgesine yakın bir noktadan kesildi.
BACAĞI KESİLDİKTEN SONRA HASTANEDEN 'AMELİYAT' TELEFONU
Bacağı kesildikten iki ay sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden telefonla aranan Mustafa Yaldız'a, ameliyat için gelebileceği söylendi. Hastaneden gelen telefon, Yaldız'ı kızdırdı. Mustafa Yaldız, Hasta ve Engelliler ile Yakınları Derneği'ne (HEYAD) başvurarak, yardım istedi.
HEYAD Başkanı Hüseyin Ayhan, Yaldız'ın büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, "İhmaller nedeniyle yürüyebilen hasta yatağa bağımlı hale geldi. Artık sürekli bir başkasının desteğine ihtiyacı var. Biz önce Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunduk. Avukatımız da suç duyurusunda bulunacak" diye konuştu.
'ÖLSEYDİM DAHA İYİYDİ'
Bacağı kesilen Mustafa Yaldız da hastaneden şikayetçi olduğunu söyledi. Yaldız, "Beni ameliyat etmeden eve gönderdiler. Çok mağdur oldum. Bacağım kesileceğine ölseydim daha iyiydi. Tuvalete bile gidemiyorum, çok mağdur oldum" dedi.
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