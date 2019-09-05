ayak altı yanmasına ne iyi gelir

Ayak tabanı yanması zaman zaman görülen ve pek fazla dikkate alınmayan bir durumdur. Bu bazen yaşam kalitesini bile düşürmeye neden olabilen bir rahatsızlıktır. Çoğu kez ayak tabanında oluşan bu rahatsızlık bazen bileklerde veya baldır kısımlarına kadar gidebilir. Bu rahatsızlık 50 yaşları civarında daha çok ortaya çıkmaktadır.

Ayak tabanı yanmasının bazı nedenleri vardır. Bu nedenlerden bazıları:

Travmalar: Bazı kazalar sonucunda oluşabilecek kırıklar yüzünden, tabanlarda yanma hissi oluşabilmektedir. Ayaklarda burkulma, koşma, ayakkabının sıkması, kilo nedeniyle aşırı yüklenme gibi durumlarda da yanma görülebilir.

Ayak Mantarı: Ayaklardaki yanmanın bir sebebi de mantar nedenidir. Kuruyan ayak tabanı yanma yapabilir.

Diyabetik nöropatik: Bu durumun sebebi şeker hastalığından kaynaklanır. Ayak ya da bacaklardaki sinirlerin tahrip olmasıyla kandaki glikozun yükselmesinden meydana gelir. Geceleri fazlalaşır. Uyuşma ve karıncalanma da görülür.

Sinir sıkışması sorunu: Ayaklarda üçüncü ve dördüncü parmaklarda sinirlerin sıkışmasından dolayı doku büyümesi oluşur. Ayakta tarsal tünel sendromu ayakta yanma yapar. Bu durum sinirlerin ayak kısmına gidiği yerde oluşur.

Alerjik durumlar: Bazı deterjan, sabunlar ve ayakkabılar alerjiye neden olur ve yanma, karıncalanma ve kaşıntı yapabilir.

Diğer yanmalar: Kan dolaşımından kaynaklanan damarlarda oluşan bazı nedenlerden yanma olabilir. Böbrek, artrit ve karaciğerde oluşan bazı hastalıklarda da yanma yapabilir. Sigara ve alkol alışkanlığı genetik yatkınlık, obezite, B12 vitamin eksikliği gibi sorunlarda ayak tabanında yanmaya neden olabilir.

Ayak Altı Yanmasına Ne İyi Gelir?

Ayak tabanı yanma nedeninin ortadan kaldırılması için öncelikle neden belirlenmelidir. Bu sayede neden ortadan kalkarsa tedavi olabilir. Ayrıca ayak temizliği, ayakkabıların rahatlığı, pamuklu çoraplar giyilmesi gibi bazı şeylere dikkat etmek de faydalı olacaktır. Ayak tabanı yanmasına ağrı da eşlik ediyorsa ağrı kesiciler kullanılabilir.