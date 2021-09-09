Awaziem için imza töreni düzenledi

Aytemiz Alanyaspor, Portekiz ekibi Boavista'dan 24 yaşındaki Chidozie Awaziem'i 1 yıllığına renklerine bağladı. Nijerya Milli Takım forması da giyen genç stoper dün Alanya'ya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı. Atılan imzaların ardından Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bugün tören düzenlendi.
'BİZE KISMET OLDU'
Törende konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi. Başkan Çavuşoğlu "Transferin son günü. Akşam saatlerinde Nijerya Milli Takımı'nın maçının ardından yola çıktı ve akşam saatlerinde Alanya'ya geldi. Bizim futbol takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. Böyle futbolcuların transferi kolay olmaz. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a geliyordu neredeyse ama bize kısmet oldu. Çok iyi bir takım yaptığımızı düşünüyoruz. Yeni hocamızla birlikte Alanyaspor'un eski günlerine döneceğine inanıyorum. 2 maç kaybettik ama daha ligin başındayız. İnşallah hep birlikte toparlanacağız. Yeni gelen oyuncu, teknik ekip ve Alanyaspor camiasıyla Alanyaspor'u hep birlikte hak ettiği yere getirmek için uğraşacağız. Awaziem, Alanyaspor'un artık bir parçası oldu. Sezon sonuna kadar beraberiz. Kazasız belasız güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. Tekrar hoş geldin" dedi.
'HAZIR OYUNCUYUM'
Başkan Çavuşoğlu'nun ardından söz alan genç stoper Chidozie Awaziem de yapmış olduğu açıklamada "Bu şekilde ağırlandığım için çok mutluyum. Böyle güzel bir yere geldiğim için de mutluyum. Uzun zamandır adını ve başarılarını duyduğum bir kulüptü. Teklif geldiğinde hiç düşünmedim. Hemen kabul ettim. Hedeflere ulaşmak için her şeyi vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Sahada her şeyini veren bir yapıya sahibim. Hazır oyuncuyum. Hemen oynamak istiyorum" dedi.
5 MİLYON EURO'YA TRANSFER YAPMIŞTI
Porto alt yapısından yetişen Nijeryalı futbolcu 2018 - 2019 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giymişti. Daha önce kariyerinde Leganes ve Nantes formaları da giyen 1.89 boyundaki Chidozie Awaziem 5 milyon Euro'ya Boavista'ya transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
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