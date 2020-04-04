Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 30’a çıktı

04 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya Başkent Bölgesi Sağlık Şefi Kerryn Coleman ve Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Jenny Mikakos tarafından yapılan açıklamalara göre, Kovid-19’a yakalanan 80’li yaşlardaki erkek hasta başkent Canberra’da, 70’li yaşlardaki kadın hasta Melbourne’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yaşanan can kayıplarıyla birlikte Avustralya genelindeki koronavirüsten ölenlerin sayısı 30’a çıkarken, 280 binden fazla kişiye yapılan testler sonucunda Kovid-19 nedeniyle hastalananların sayısı 5 bin 529’a ulaştı.
- Sağlık Bakanı Hunt: "Her birimiz bir hayatı kurtarabiliriz"
Kovid-19’un yayılmasına karşı alınan tedbirlere uyarak evde kalan Avustralyalıların binlerce kişinin hayatını kurtardığını dile getiren Avustralya Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, "Her birimiz bir hayatı kurtarabiliriz ya da herhangi birimiz yanlış bir şey yaparak bir hayatı riske atabiliriz." ifadelerini kullandı.
Bakan Hunt, virüse karşı verilen mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, Avustralyalıların alınan önlemlere uymalarının önemli olduğunu belirtti.
- Qantas ve Jetstar’ın 50 personeli virüse yakalandı
Mart sonundan itibaren uluslararası uçuşlarını durduran Avustralya’nın ulusal havayolu şirketi Qantas ve iştiraki Jetstar’da çalışan 8 pilot ve 19 kabin görevlisi olmak üzere toplam 50 personelde Kovid-19 tespit edildiği açıklandı.
Hastalanan personelin 14 günlük karantinaya alındığını açıklayan Qantas Sağlık Direktörü Ian Hosegood, havalimanlarının yanı sıra uçaklarda da personel ve yolcuların güvenliği için gerekli önlemleri artırdıklarını söyledi.
Avustralya’da sağlık ihtiyaçları, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kurallarının yürürlükte bulunuyor.
Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesinin yanı sıra acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri de yasaklanmış durumda.
Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapıldığı Avustralya’da, yasak, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.
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