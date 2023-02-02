Avustralya banknotlarında monarşi kararı

DHA

Avustralya Merkez Bankası açıklamasında "Merkez Bankası 5 dolarlık banknotu, İlk Avustralyalıların kültür ve tarihini onurlandıran yeni bir tasarıma sahip olacak şekilde güncellemeye karar verdi. Bu yeni tasarım, Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in portresinin yerini alacak. 5 dolarlık banknotun diğer tarafında Avustralya Parlamentosu yer almaya devam edecek" denildi.

Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de yaşamını yitirmesinin ardından İngiltere'ye bağlı ülkelerin banknotlardaki Kraliçe Elizabeth'in resmi, Kral 3. Charles'ın resmiyle değiştirilmesi bekleniyordu. Kağıt paranın tasarımında İlk Avustralyalılar olarak adlandırılan yerlilere danışılacağı, ancak paranın tasarlanmasının ve basılmasının birkaç yıl süreceği belirtildi.

1966'da basılan ilk 1 dolarlık banknot, Aborijin kaya resimlerinin görüntülerini ve David Malangi Daymirringu'nun bir ağaç kabuğu resmine dayanan oymaları ve tasarımları içeriyordu. Avustralya'nın 1988'de bir defaya mahsus olarak basılan ilk polimer banknotu, eski ve çağdaş Aborjin sanatının örneklerini içeriyordu. Mevcut 50 dolarlık banknotta yazar, aktivist, mucit, müzisyen ve vaiz Güney Avustralyalı bir Ngarrindjeri olan David Uniapon yer alıyor.

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