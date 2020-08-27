Avustralya'da Türk girişimci Kovid-19 yasaklarını fırsata çevirdi

AA

Melbourne'deki RMIT Üniversitesinde sivil ve altyapı mühendisliğinin yanı sıra işletme bölümünde okuyan 21 yaşındaki Kaynak, yaklaşık bir yıl önce açtığı terzi atölyesi ve erkek giyim mağazasıyla atıldığı iş hayatını başarılı bir şekilde sürdürürken, mart ayında uygulanmaya başlanan Kovid-19 yasakları nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kaldı.

İş hayatını sürdürmek için çözüm aramaya başlayan Kaynak, Melbourne’de virüsün yayılmasını önlemek amacıyla maske takma mecburiyeti getirilmesi üzerine, kurduğu atölyede maske üretimine başladı.

Yeni girdiği alanda hem daha çok kişiye iş veren hem de ticaretten kopmayan Kaynak, özellikle Avustralya’nın yerli halkı Aborjinlerin kullandığı desenler bulunan kumaşlardan ürettiği maskelerle dikkati çekerek ülke medyasında haber oldu.

- "İleriye dönük yapmak istediğim her şey suya düştü"

Yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan Kaynak, yasaklar kapsamında tekstil sektörünü doğrudan ilgilendiren düğünler, nişanlar, önemli etkinliklerin iptal edilmesiyle bir anda zor duruma düştüklerini belirterek, "Benim olduğum takım elbise sektöründe çok büyük bir durgunluk yaşandı ve bunun etkisini çok ağır hissettik. İleriye dönük yapmak istediğim her şey suya düştü." dedi.

Kovid-19 yasaklarını "fırsata" dönüştürerek, bir işçiyle yürüttüğü terzilikten yaklaşık 25 kişinin çalıştığı maske atölyesine geçiş yaptıklarını dile getiren Kaynak, "Maalesef yasaklar yüzünden hem terzi dükkanımız hem de takım elbise dükkanımızı kapatmamız lazımdı, istesek bile işletemiyorduk fakat maskeye ihtiyaç oldu, özellikle Melbourne şehrinde. Bu fırsatı kaçırmak istemedik. Ekibimizi, atölyemizi kurduk ve çalışmaya başladık. Şimdi de Avustralya’nın maske ihtiyaçlarını gideriyoruz ve her gün yüzlerce, binlerce Avustralyalıya maske üretiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Talep artarak devam ediyor"

Erkek giyimin yanı sıra terzilikte edindikleri tecrübeyle girdikleri maske sektöründe, daha çok çalışana iş vererek ticari hayatlarına devam ettiklerine dikkati çeken Kaynak, son birkaç ayda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Şu an Avustralya’da pek bir şey üretilmediği için Melbourne şehrinde aniden 4-5 milyon kişi maske takmak zorunda ve bu kadar kişiye maske yetiştirmek çok zor. O yüzden biz o heves ve heyecanla işe giriştik, ben ve bir çalışanımla maske yaparken bir de baktık ki talep çok fazla. Her gün çok daha fazla kişi geliyor, ‘bu kadar maskeniz olsaydı biz alırdık’ diyordu. Toptan almak isteyenler vardı, o yüzden birçok çalışanı şirketimize aldık ve 7/24 maske yapma işine girdik. O zamandan bu zamana talep artarak devam ediyor."

- "Günde ortalama 1000 maske üretiyoruz"

Gelen siparişleri karşılamak için her gün ortalama 1000 maske üretmeleri gerektiğini belirten Kaynak, "Bunu yapmak için genellikle her gün 20-25 kişi arasında çalışıyoruz. 1000 maske yapabileceğimiz bir kapasiteye gelince, şirketler çalışanları için bizden 500, 1000 maske talebinde bulunmaya başladı. Biz de kabul edip işleri aldık, böylelikle işimiz büyüdü." şeklinde konuştu.

- Aborjinlerin deseni bulunan kumaş maskelere yoğun ilgi

Üzerinde Avustralya’nın yerli halkı Aborjinlerin yaptığı desenlerin bulunduğu kumaşlardan ürettikleri maskelere gelen yoğun ilginin, ülke medyasında haber olmalarını sağladığını anlatan Kaynak, bu maskelerin satışından gelen gelirin yüzde 15’ini Aborjin Kültür Merkezine bağışladıklarını söyledi.

Tarihleri boyunca sıkıntılı dönemler yaşayan yerli halka verdikleri desteğin takdir topladığını dile getiren Kaynak, "Bu maskenin satışlarında patlama yaşandı. 100 maske bir günde bitti, 500'e çıktı, 1000'e çıktı, 2 bine, 3 bine çıktı ve şimdi burada çoğu bilinen isimler, medyada çalışanlar, haber ajanslarında çalışanlar bu maskelere ilgi gösterdiler ve bunu yaptığımız için bizi takdir ettiler." diye konuştu.

- "Avustralya’da tekstil üretimini yükseltebiliriz"

Liseyi bitirdikten sonraki yaz tatilinde erkek giyim ürünleri satan bir mağazada işe başlayan ve yaptığı işi çok sevmesi üzerine tekstil sektörüne adım attığını vurgulayan Kaynak, bundan sonraki hedefleri konusunda ise "Biz bunun için küçük bir adım attık, sadece maske yapıyoruz aslında çok büyük bir şey değil fakat ülke bunu desteklerse Avustralya’da tekstil üretimini yükseltebiliriz." ifadesini kullandı.

Avustralya’daki kullanılan tekstil ürünlerinin yaklaşık 20 sene öncesine kadar ülkede üretildiğini ancak daha sonra birçok sektörde olduğu gibi konfeksiyon sektörünün de Asya ülkelerine taşındığını belirten Kaynak, "Avustralya’da tekstil üretmeye devam etmek istiyorum çünkü gerçekten hazırız ve böyle bir imkanımız var. Her açıdan her türlü tekstili üretebileceğimize inanıyoruz. Burada 40 yıllık tecrübeli terziler var, bundan yararlanarak tekstil üretimini Avustralya’ya geri taşımak istiyoruz." dedi.