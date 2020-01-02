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Son aylarda çıkan çalı yangınlarında milyonlarca hektarlık arazisi küle dönen Avustralya'nın Başbakanı Scott Morrison, felaket sırasında yaptığı Hawaii tatili nedeniyle eleştirilere hedef olmayı sürdürüyor.

Morrison, yangından en fazla etkilenen New South Wales eyaletine bağlı Cobargo Kasabası'nı ziyaretinde kasaba sakinlerinden gelen tepkiler karşısında şaşkına döndü.

Yerel televizyon kanallarında yayınlanan görüntülerde bir kadının Morrison'un elini sıkmayı reddettiği görülüyor. O sırada başka bir kasaba sakininin Morrison'a "Seni a...l" diye bağırdığı duyuluyor.

Morrison, özür dileme çabaları işe yaramayınca hızla aracına doğru yürüyerek kasabayı terk etti.

Avustralya ordusu, hafta sonundan bu yana kıyı kesimlerde mahsur kalan binlerce kişiyi helikopterler ve teknelerle felaket bölgesinden tahliye ediyor.