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Çantasını X-Ray cihazından geçirmeyen avukata verilen cezaya hak ihlali kararı

AYM, Şırnak Adliyesi girişinde çantasını X-Ray cihazından geçirmeyi reddettiği için para cezasına çarptırılan avukatın başvurusunu karara bağladı. Yüksek mahkeme, verilen cezayla ilgili hak ihlali kararı verdi

Giriş: 28.03.2023 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL
Şırnak'ta çantasını X-Ray cihazından geçirmeyen avukat hakkında karar verildi
Avukatın X-Ray itirazına AYM'den hak ihlali kararı
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Anayasa Mahkemesi, 2018 yılında Şırnak Adliyesi girişince çantasını X-Ray cihazından geçirmeyi reddettiği için para cezası verilen Avukat İdris Taniş'in başvurusunu karara bağladı.

Özel hayatın gizliliği ve "avukatın 'ağır cezalık suçüstü hariç aranamayacağı" şeklindeki Avukatlık Kanunu'nun 58.maddesini gerekçe gösteren Taniş ile ilgili kararda şu ifadeler yer aldı:

"Avukat olan başvurucu gittiği Şırnak Adliyesi girişinde meslek kimliğini ibraz etmiş ancak görevliler Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emrini gerekçe göstererek çantasını X-Ray cihazından geçirmesi suretiyle adliyeye giriş yapabileceği konusunda başvurucuyu ikaz etmiştir. Başsavcılığın yazılı emrinde; ülkedeki terör olayları nedeniyle adliyeye giriş çıkış yapan avukat, adliye personeli ve tüm vatandaşın duyarlı kapıdan geçerek, çanta ve eşyalarını ise X-Ray cihazından geçirerek içeriye alınması gerektiği ifade edilmiştir.

YEREL MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Başvurucu, çantasını X-Ray cihazından geçirmeden adliyeye giriş yapmış ve görevlilerce bu durum tutanak altına alınmıştır. Bunun üzerine Başsavcılık İdari Yaptırım Bürosunun idari yaptırım kararıyla başvurucunun 259 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Karar gerekçesinde; terör eylemlerinin Şırnak gibi yoğun yaşandığı bir yerde anılan tedbire uyulması gerektiği, başvurucunum Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 9. maddesindeki düzenlemeye aykırı davrandığı, bu nedenle eyleminin emre aykırı davranış kabahatini oluşturduğu vurgulanmıştır.

Başvurucunun anılan karara karşı yaptığı itiraz, Şırnak Sulh Ceza Hakimliği kararıyla reddedilmiştir. Karar gerekçesinde öncelikle idari yaptırım kararının gerekçesi özetlenmiş ve Kabahatler Kanunu'nun 'Emre aykırı davranış' kenar başlıklı 32. maddesine değinilmiştir. Kararda ayrıca başsavcılığın söz konusu emri vermeye yetkili olduğu, emrin hukuka uygun olduğu, itiraz edenin çantasını X-Ray cihazına bırakmadan içeri geçerek anılan emre aykırı hareket ettiği ifadelerine yer verilmiştir."

HAK İHLALİ KARARI VERİLDİ

Karar üzerine AYM'ye başvuran başvurucunun itirazını ise karara bağlandı. Hak ihlali kararı veren yüksek mahkeme, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Şırnak Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesine karar verdi. Mahkeme başvurucunun tazminat talebini ise reddetti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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