Avukat ve katibine dolandırıcılık suçlaması
Konya'da bir avukat ile katibi, yargılanan kişiyi cezadan kurtarabileceklerini söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
Konya'da yargılanan kişiyi cezadan kurtarabileceğini söyleyerek yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat ile katibi tutuklandı.
İddiaya göre, avukat M.D. ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanığı, alacağı cezadan kurtarabileceğini söyleyerek yakınlarından 100 bin lira aldı.
POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDULAR
Bir süre sonra dolandırıldıklarını düşünen kişiler, polise şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık talimatıyla avukat M.D. ve katip S.B'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.