EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ MEMURLARA İLAVE ARTIŞ
Emekli memur aylıkları yüzde 25’in üzerinde artacak. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi dolayısıyla 600 ek gösterge artışından yararlanan tüm emekli memurların aylıklarında yüzde 25 zamma ilaveten 250 TL artış olacak.
Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları 25 yıl hizmeti olanlarda 2.032 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda ise 2.270 TL artacak.
Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları ise 25 yıl hizmeti olanlarda 2.365 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda da 2.604 TL artacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları 11.627 TL’de eşitlenecek.
Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkartılanların 30 yıl üzerinden emekli olması halinde emekli ikramiyesinde 68.106 TL artış olacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkan aynı hizmet süresine sahip kişinin emekli ikramiyesi ise 78.114 TL artacak.