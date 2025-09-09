Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa’nın Çin dilemması: Rus enerjisine yaptırımlar ve stratejik çıkmaz | Dış Haberler

        Avrupa’nın Çin dilemması: Rus enerjisine yaptırımlar ve stratejik çıkmaz

        AB'nin tartıştığı Çin'e yönelik yaptırımlar, Moskova'yı köşeye sıkıştırma niyetini taşısa da Avrupalı şirketler ve üye devletler için büyük riskler barındırıyor. Bu nedenle karar, yalnızca ekonomik bir mesele değil; aynı zamanda Avrupa'nın jeopolitik yönelimini belirleyecek bir dönüm noktası niteliğinde.

        Giriş: 09.09.2025 - 12:48 Güncelleme: 09.09.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'nın Çin dilemması: Stratejik çıkmaz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Birliği (AB), Ukrayna savaşının üçüncü yılına girilirken yeni bir yaptırım tartışmasıyla karşı karşıya. Brüksel’de başlayan ön görüşmeler, Rusya’dan enerji ithalatı yapan ülkeleri hedef almayı gündeme taşıdı. Listenin başında ise Moskova’nın en büyük enerji müşterilerinden biri olan Çin var. Ancak bu hamle, Avrupa’nın ekonomik ve jeopolitik dengelerini derinden etkileyebilecek riskler barındırıyor.

        AB’nin tartıştığı yeni paket, Washington’la sıkı koordinasyonu zorunlu kılıyor. Zira ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalılara Rusya’dan enerji alımını tamamen sonlandırmaları için baskıyı artırmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Hindistan’a Rus petrolü nedeniyle %50 gümrük vergisi koyan Washington, benzer bir baskı hattını Pekin’e yöneltmek istiyor. Brüksel ise kendi adımlarını atarken ABD ile uyum içinde hareket etmek zorunda olduğunun farkında.

        REKLAM

        Üye ülkeler arasında derin ayrışma

        AB içindeki en büyük sorun, 27 üye ülkenin oybirliği şartı. Macaristan ve Slovakya, Rusya’ya yüksek enerji bağımlılıkları nedeniyle Moskova’ya karşı daha sert yaptırımları sürekli engelliyor. Bu durum, Brüksel’in ortak dış politika üretme kapasitesini sınırlandırıyor.

        Ayrıca bazı AB ülkeleri hâlâ Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımlarını sürdürüyor. Bu tablo, Avrupa’nın kendi içinde bile enerji bağımlılığını sonlandırma konusunda ne kadar zorlandığını ortaya koyuyor.

        Çin faktörü: Ekonomi ile siyaset arasında

        Çin’in yaptırımlar kapsamına alınması, AB için çifte risk anlamına geliyor. Bir yandan Pekin, Moskova’nın en önemli enerji müşterisi ve AB’nin Rusya’yı ekonomik olarak sıkıştırma stratejisini boşa çıkarıyor.

        Diğer yandan Avrupa şirketleri, Çin pazarına bağımlı durumda. Dolayısıyla Pekin’e uygulanacak olası ikincil yaptırımlar, Avrupa ekonomisine ciddi misillemeler getirebilir. Bu nedenle Brüksel, Pekin’i hedef alırken siyasi irade ile ekonomik çıkarlar arasında sıkışıyor.

        Jeopolitik çatlaklar ve Çin-Rusya yakınlaşması

        Tartışmaların tam ortasında, Moskova ve Pekin ilişkilerini derinleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Şi Cinping’in düzenlediği askeri geçit törenine katıldı. İki ülke, yeni bir doğalgaz boru hattı üzerinde mutabakata vardı.

        Ayrıca Çin, Rus enerji şirketlerine kendi tahvil piyasasını yeniden açmaya hazırlanıyor. Bu gelişmeler, Batı’nın baskılarına rağmen Rusya’nın Çin üzerinden ekonomik nefes alanı bulduğunu gösteriyor.

        Avrupa’nın stratejik ikilemi

        AB, Ukrayna’ya desteğini sürdürmek için Rusya’yı daha da izole etmeye çalışıyor. Ancak Çin’e yönelik yaptırımlar fikri, ekonomik bağımlılık, ABD ile koordinasyon ve üye ülkeler arasındaki siyasi çatlaklar nedeniyle kolayca hayata geçirilebilecek bir seçenek değil.

        Avrupa, ya kendi ekonomisini zora sokacak radikal bir adıma yönelecek ya da Rusya-Çin hattının güçlenmesine sessizce tanıklık edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Gözler CHP İstanbul'da
        Gözler CHP İstanbul'da
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Havaalanına bikiniyle geldi
        Havaalanına bikiniyle geldi
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Habertürk Anasayfa