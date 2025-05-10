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        Haberler Dünya Avrupalı liderler: Ukrayna'da 30 günlük ateşkese hazırız | Dış Haberler

        Avrupalı liderler: Ukrayna'da 30 günlük ateşkese hazırız

        Fransa, İngiltere, Almanya, Polonya ve Ukrayna liderleri bir araya gelerek pazartesi gününden itibaren 30 günlük ateşkese hazır olduklarını duyurdu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.05.2025 - 21:53 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:53
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        Avrupalı liderler: 30 gün ateşkese hazırız
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya liderlerinin en az 30 gün süreyle ateşkese hazır olduğu bildirildi.

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in başkent Kiev'de bir araya geldiğini bildirdi.

        Görüşmenin ardından Zelenskiy ve Avrupa liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile ortak telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Sybiha, görüşmede Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik koşulların ele alındığını aktardı.

        Sybiha, "Ukrayna ve tüm müttefikler, pazartesinden itibaren en az 30 gün süreyle karada, havada ve denizde tam ve koşulsuz ateşkese hazır." ifadesini kullandı.

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        RUSYA'DAN AÇIKLAMA

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov "Ukrayna'da 30 günlük ateşkes" önerisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunu iyice düşünmeliyiz. Bu yeni bir gelişme" dedi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'da bir araya gelen Avrupalı liderlerin Rusya'yı Ukrayna ile 12 Mayıs'tan itibaren başlayacak 30 günlük şartsız ateşkese davet etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

        ABD medyasına konuşan Peskov, "Bunu iyice düşünmeliyiz. Bu yeni bir gelişme. Bizim kendi tutumumuz var. Ancak bize baskı yapmaya çalışmak oldukça faydasız" dedi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "birkaç gün önce 3 günlük bir ateşkes ilan ettiğine" değinen Peskov, "Kiev'den herhangi bir tepki duydunuz mu? Hayır, biz de duymadık. Kiev'in yanıt verip vermemesiyle ilgili herhangi bir eleştiri duydunuz mu? Hayır" ifadelerini kullandı.

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