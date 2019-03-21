Avrupa'nın ilk su altı restoranı Norveç'te açıldı. Oslo merkezli bir firma tarafından tasarlanan yapı dışarıdan beton bir kutuyu andırırken içeriden de muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.

Norveç'in beşinci büyük kentinden Kristiansand'dan yaklaşık üç saat uzaklıktaki Baly'nin buz gibi sularına konuşlanan restorana 'Under', yani 'Aşağıda' ismi verildi. Restoran Norveç dilinde ise 'Harika' anlamını taşıyor.

Under yetkilileri açılışın ilk gününde 7 bin rezervasyon aldıklarını belirtti. Ancak konuklar önümüzdeki ay restoranı ziyaret edebilecek.

Restoranın menüsünde yerel malzemeler ve deniz mahsulleriyle hazırlanan 18 çeşit tabak var. Ancak müşteriler, içecekler dahil 18 çeşit yerel malzeme ve deniz ürünlerinden oluşan bir tam öğün yemek için kişi başına 430 dolar, yani 2 bin 400 TL hesap ödemeyi gözden çıkaracak.

İlerleyen dönemlerde iki katlı olması planlanan yapı okyanus biyoçeşitliliği hakkında bilgilendirme de yapılacak. Konuklar yemeklerini deniz yaşamı ve deniz canlılarını panoramik bir açıdan izleyerek yiyecek. Zamanla restoran, araştırma merkezine dönüştürülecek.