Gelmiş geçmiş en büyük kara dinozoru fosili

BBC'de yer alan habere göre, Southampton Üniversitesinden paleontologlar 10 metreden daha uzun ve yaklaşık 125 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen yırtıcı hayvanın kalıntılarını buldu.

Wight Adası'nın güneybatı kıyısında bulunan kemiklerin iki ayaklı, timsah yüzlü, yırtıcı bir spinosaurid dinozoruna ait olduğu belirtildi.

Araştırmayı yöneten doktora öğrencisi Chris Barker, fosilin muhtemelen birkaç ton ağırlığında "dev bir hayvan" olduğunu söyleyerek Avrupa'da şimdiye kadar bulunan en büyük yırtıcı dinozor fosili olduğunu aktardı.

Fosile "beyaz kaya spinosauridi" adı verilirken, kalıntılara dair araştırmaların devam etmesi nedeniyle fosile henüz bilimsel isim verilmediği kaydedildi.