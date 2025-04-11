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        Haberler Ekonomi Para Avrupa Merkez Bankası'ndan "müdahaleye hazırız" mesajı - Para Haberleri

        Avrupa Merkez Bankası'ndan "müdahaleye hazırız" mesajı

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, tarifeler konusundaki açıklamaları yakından takip ettiklerini, fiyat istikrarı ve finansal istikrarı sağlamak için ellerindeki bütün araçları kullanmaya hazır olduklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:33 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:33
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        Avrupa Merkez Bankası'ndan "müdahaleye hazırız" mesajı
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        Lagarde, Euro Grubu Başkanı Paschal Donohoe ve AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB Dönem Başkanı Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Euro Bölgesi ülkelerinin maliye bakanları toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

        Para politikası konusunda bu dönem sessiz kalacağını belirten Lagarde, bununla birlikte tarifelerin ticaret üzerindeki olası veya mevcut etkisini hesaba katmaları gerekeceğini anlattı.

        ABD'nin karşılıklı tariflere ara verdiğini anımsatan Lagarde, "ECB durumu izliyor ve elindeki araçları kullanmaya her zaman hazır." ifadesini kullandı. Lagarde, ECB’nin fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamak için gerekli araçları olduğunu ve gerekli olması halinde bunları kullanacağını vurguladı.

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        ECB Yönetim Konseyinin her zaman şoklara karşı ortak mali kapasite iyileştirmesinin gerekli olduğunu görüşüne sahip olduğunu belirten Lagarde, "Bütün piyasa gelişmelerini dikkatle izliyoruz. Son zamanlarda bir miktar oynaklık gözlemledik. Ancak Avrupa'da ve özellikle Euro Bölgesinde, piyasa altyapılarının ve tahvil piyasaları da dahil olmak üzere piyasaların işleyişinin düzenli bir şekilde işlediğini gözlemledik." diye konuştu.

        Lagarde, "Herhangi bir döviz kuru hedeflemiyoruz. Ancak döviz kurlarındaki değişimin enflasyon üzerindeki etkisini açıkça izliyor ve buna dikkat ediyoruz." dedi.

        Donohoe de Euro Bölgesinin ekonomik temellerinin güçlü ve istikrarlı olduğunu belirtti.

        ABD'nin tarifeleri erteleme kararının müzakere için bir fırsat olduğunu anlatan Donohoe, maliye bakanlarının bu konuda ortak hareket edilmesinde mutabık olduklarını ifade etti.

        Dombrovskis ise "Tarifler konusunda yaşanan hızlı gelişmeler bunların AB'nin ekonomik görünümü üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi zorlaştırıyor." dedi. Bu durumdan en fazla ABD'nin etkileneceğini kaydeden Dombrovskis, tariflerin tüketicilerin satın alma gücünü ve reel ücretleri azaltacağını, ithal edilen ara malları pahalılaştıracağını, yatırımcı güvenini azaltacağını ve ABD ekonomisini zayıflatacağını söyledi.

        Dombrovskis, AB'nin tarife çatışmasına girmek istemediğini belirterek, ekonomik çıkarları koruyan karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşma için müzakere etmeye hazır olduklarını vurguladı.

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