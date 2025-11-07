Habertürk
Habertürk
        AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA Avrupa Ligi puan durumu: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile sürdü. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, kendi sahasında Çekya takımı Viktoria Plzen ile karşılaştı. Mesta Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı . Oynanan mücadelenin ardından, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte UEFA Avrupa Ligi puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 01:06 Güncelleme: 07.11.2025 - 01:06
        • 1

          Avrupa Ligi güncel puan durumu... Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Alınan beraberliğin ardından, sarı-lacivertlilerin puan durumundaki yeri ve kaç puanı olduğu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte güncel Avrupa Ligi puan durumu...

        • 2

          AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?

          Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla 15. sırada yer alıyor.

        • 3

          FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

          27 Kasım saat 20:45 Fenerbahçe-Ferencvaros

          11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe

          22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa

          29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe

        • 4

          AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

        • 5
        Habertürk Anasayfa