Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu: Manchester United-Tottenham
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı. Buna göre rakiplerini eleyen 2 İngiliz ekibi Tottenham ve Manchester United, finale yükselen takımlar oldu.
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmalarında Bodo/Glimt sahasında Tottenham'ı ağırlarken; Athletic Bilbao ise deplasmanda Manchester United ile kozlarını paylaştı.
MAN. UNITED, GERİDEN GELEREK KAZANDI
İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Manchester United, rövanş maçını da 4-1 kazanmasını bildi.
Bilbao'nun golünü 31. dakikada Mikel Jauregizar kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarı baskısını arttıran Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 72. ve 90+1. dakikalarda Mason Mount, 80'de Casemiro ve 85. dakikada ise Rasmus Hojlund kaydetti.
İki maçta toplam 7-1'lik skor elde eden M. United, finale yükselen takım oldu.
TOTTENHAM'DAN RAHAT GALİBİYET
İlk maçı sahasında 3-1 kazanan Tottenham, rövanş maçından da 2-0 galibiyetle ayrıldı.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçilen maçta Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dominic Solanke ve 69'da Pedro Porro kaydetti.
İki maçın sonucunda Tottenham 5-1'lik skorla turu geçti ve finale yükseldi.
FİNAL 21 MAYIS'TA!
Manchester United ile Tottenham arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası, 21 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadyumu'nda oynanacak.