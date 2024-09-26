Avrupa Ligi maç programı 26 Eylül 2024: Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun ilk haftası bugün sona eriyor. Turnuvada bugün 6 müsabaka yer alıyor. Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları heyecanla bekleniyor. Peki Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda? İşte 26 Eylül 2024 Avrupa Ligi maç programı ve canlı yayın kanalı…
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda ilk hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Maç takvimine göre, 26 Eylül Perşembe günü 6 maç oynanacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Union Saint Gilloise ile Beşiktaş ise Ajax ile mücadele edecek. Peki, Bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 26 Eylül 2024 Avrupa Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları…
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UEFA AVRUPA LİGİ İLK HAFTA MAÇLARI SONA ERİYOR!
UEFA'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi yeni formatıyla görücüye çıktı.
UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu, 25 ve 26 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başladı. 21 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde ülkemizi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş temsil ediyor.
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UEFA AVRUPA LİGİ YENİ FORMAT NASIL?
Format değişikliğine gidilen organizasyonda, bu sezon 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
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FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN MAÇI BUGÜN!
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçları 26 Eylül 2024 Perşembe yani bugün oynanacak.
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26 EYLÜL PERŞEMBE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları şöyle:
19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (Belçika) / TRT1
19.45 Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya) / TABİİ
22.00 FCSB (Romanya) - RFS (Letonya) / TABİİ
22.00 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş / TRT1
22.00 Braga (Portekiz) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) / TABİİ
22.00 Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya) / TABİİ
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