UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda ilk hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Maç takvimine göre, 26 Eylül Perşembe günü 6 maç oynanacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Union Saint Gilloise ile Beşiktaş ise Ajax ile mücadele edecek. Peki, Bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 26 Eylül 2024 Avrupa Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları…