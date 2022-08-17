Avrupa'daki kuraklık 'açlık kayalarını' ortaya çıkardı

Almanya'da uzun süredir yağmurun yağmaması ve aşırı sıcaklar nehirlerdeki su seviyesinin düşmesine sebep oldu.
AÇLIK KAYALARI TEKRAR ORTAYA ÇIKTI
Spiegel dergisinin haberinde, ülkedeki nehirlerinde su seviyesinin düşük olması nedeniyle normalde suyun altında bulunan asırlık "açlık kayalarının" ortaya çıkmaya başladığı belirtildi.
Sadece su seviyesi çok düştüğünde görülen "açlık kayalarının" üzerlerine kuraklık döneminin yaşandığı yılların rakamlarının oyulmuş olduğu, bazılarında da su kıtlığına karşı uyarılar yer aldığı aktarıldı.
"BENİ GÖRÜRSEN AĞLA"
Bilinen en eski "açlık kayasının" üzerindeki tarihin 1417 olduğu, bazı taşların da Ortaçağ'da veya 19. yüzyılda oyulduğu belirtilen haberde, Çekya'nın Decin kentinde Elbe Nehri'nde rastlanan ve sosyal medyada viral olan kayanın üzerinde "Wenn du mich seehst, dann weine" (Beni görürsen ağla) yazdığı belirtildi.
KURAKLIK ETKİLİYOR
Kölner Stadt Anzeiger gazetesindeki haberde, Leverkusen şehri yakınlarında Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesiyle 1959 ve 2003 tarihlerinin yazılı olduğu açlık kayalarının görüldüğü kaydedildi.
General Anzeiger gazetesinin 5 Ağustos’ta yayımladığı haberde de Remagen'in Kripp ilçesi yakınlarından geçen Ren Nehri'nde de bir "açlık kayası"nın tespit ediği belirtildi.
Bürstedter gazetesi, Worms yakınlarında ortaya çıkan açlık kayasının üzerinde Ano 1857 (Yıl 1857), 1959 ve 1963 yazılarının bulunduğunu aktardı.
Bu yaz aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele eden Avrupa'da kuralık da yaşanıyor.
Almanya'da özellikle önemli ticari su yollarından olan Ren Nehri'nde su seviyesi ciddi oranda düşerken ülke nehirlerinde ağır nakliye taşımacılığının durmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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