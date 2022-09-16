UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz haftayı yenilgisiz kapadı. 19.45 seansında Trabzonspor, Kızılyıldız'ı mağlup ederken Sivasspor ise Romanya'da Cluj'u devirmeyi başardı.

Bordo-mavili takımın gollerini 16. dakikada Marek Hamsik, 68. dakikada Trezeguet, kaydetti. Konuk takımın golü ise 89. dakikada Nikolic'ten geldi. Hamsik, bu sezon bordo-mavili takım forması altında ilk golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir 2'de 2 yaptı ve grup liderliğini sürdürdü.

22.00 seansında ise Başakşehir evinde Fiorentina'yı mağlup ederken Fenerbahçe ise zorlu Rennes deplasmanından 2-2'lik eşitliği çıkarmayı başardı.

Grubun diğer maçında İskoç ekibi Hearts deplasmanda, Letonya ekibi RFS'yi 2-0 mağlup etti. Hearts 3 puana yükselirken, RFS 1 puanda kaldı.

Grupta oynadığı ikinci maçı da kazanan Medipol Başakşehir puanını 6'ya yükseltip liderliğini sürdürdü. İlk yenilgisini alan Fiorentina ise 1 puanda kaldı.

Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarının büyük bölümünde topa hakim olmayı başardı. Rakibine net gol pozisyonu vermeyen sarı-lacivertlilerin, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

Avrupa'da haftayı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle kapatan Türkiye, İsrail'in ardından bu hafta da Yunanistan'ı da geçerek 1 sıra yükselmeyi başardı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım oldu. Müsabakanın 52 ve 54'üncü dakikalarında savunma arkasına atılan uzun toplarla üst üste 2 gol yiyen Fenerbahçe, gollerin şokunu 60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu golle atlattı.