Avrupa'da ulaşım krizi

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Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın uçakları, Verdi Sendikasının çağrısı üzerine yer personelinin tüm gün uyarı grevine gitmesi nedeniyle başta Frankfurt ve Münih olmak üzere bir çok havalimanında yerde kaldı.

Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk iki turunda Lufthansa ile anlaşma sağlayamayan Verdi Sendikası, işveren üzerinde baskıyı artırmak için lojistik, kargo, gişe, ve teknik çalışmalarından sorumlu 20 bin işçinin uyarı grevine gitmesini istedi.

Ülkedeki havalimanlarında Lufthansa'nın işlemlerini yaptığı bölümler boş kaldı, şirkete ait uçaklar da havalimanlarının pistlerinden kalkmadı.

Lufthansa Frankfurt ve Münih havalimanlarında bugün için binden fazla uçuşu iptal etti. Uçuş iptallerinden 130 binden fazla yolcu etkilendi. Lufthansa şirketi, uçuşları iptal edilen yolculara gişeleri kapalı olacağından havalimanlarına gitmemelerini istedi.

Lufthansa sözcüsü Martin Leutke, Alman medyasına yaptığı açıklamada, sendikanın grev kararını gereksiz ve abartılı olarak eleştirerek, grevin tatile gidecek insanları etkilediğini söyledi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk iki turunda anlaşma sağlanamaması üzerine greve giden Alman hava yolu şirketi Lufthansa çalışanları, şirketin ücretleri enflasyon oranında artırmasını istiyor.

İNGİLTERE'DE DEMİR YOLU ÇALIŞANLARI GREVDE

İngiltere’de demir yolu çalışanlarının ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle aldığı 24 saatlik grev kararı sonucu ulaşımda ciddi zorluklarla karşılaşılıyor.

Yaklaşık 40 bin çalışanın greve gitmesiyle ülkenin dört bir yanındaki yolcular, seyahat planlarını değiştirmek ve alternatif ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kalıyor.

Ülkenin en güçlü sendikaları arasında yer alan Tren, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) ve Raylı Ağ Sendikası (Network Rail), çalışanların ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ederek 24 saat boyunca iş bıraktı.

İngiltere’de, tren seferlerinin sadece beşte biri yapılabiliyor.

Uzmanlar, kapsamı itibariyle grevi son 30 yılın en ciddi iş bırakması olarak tanımlarken, sendikalar bunun henüz bir başlangıç olduğunu, önümüzdeki günlerde yeni grevlerin planlandığı uyarısında bulunuyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.