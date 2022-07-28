Avrupa'da ulaşım krizi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın uçakları, Verdi Sendikasının çağrısı üzerine yer personelinin tüm gün uyarı grevine gitmesi nedeniyle başta Frankfurt ve Münih olmak üzere bir çok havalimanında yerde kaldı.
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk iki turunda Lufthansa ile anlaşma sağlayamayan Verdi Sendikası, işveren üzerinde baskıyı artırmak için lojistik, kargo, gişe, ve teknik çalışmalarından sorumlu 20 bin işçinin uyarı grevine gitmesini istedi.
Ülkedeki havalimanlarında Lufthansa'nın işlemlerini yaptığı bölümler boş kaldı, şirkete ait uçaklar da havalimanlarının pistlerinden kalkmadı.
Lufthansa Frankfurt ve Münih havalimanlarında bugün için binden fazla uçuşu iptal etti. Uçuş iptallerinden 130 binden fazla yolcu etkilendi. Lufthansa şirketi, uçuşları iptal edilen yolculara gişeleri kapalı olacağından havalimanlarına gitmemelerini istedi.
Lufthansa sözcüsü Martin Leutke, Alman medyasına yaptığı açıklamada, sendikanın grev kararını gereksiz ve abartılı olarak eleştirerek, grevin tatile gidecek insanları etkilediğini söyledi.
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk iki turunda anlaşma sağlanamaması üzerine greve giden Alman hava yolu şirketi Lufthansa çalışanları, şirketin ücretleri enflasyon oranında artırmasını istiyor.
İNGİLTERE'DE DEMİR YOLU ÇALIŞANLARI GREVDE
İngiltere’de demir yolu çalışanlarının ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle aldığı 24 saatlik grev kararı sonucu ulaşımda ciddi zorluklarla karşılaşılıyor.
Yaklaşık 40 bin çalışanın greve gitmesiyle ülkenin dört bir yanındaki yolcular, seyahat planlarını değiştirmek ve alternatif ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kalıyor.
Ülkenin en güçlü sendikaları arasında yer alan Tren, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) ve Raylı Ağ Sendikası (Network Rail), çalışanların ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ederek 24 saat boyunca iş bıraktı.
İngiltere’de, tren seferlerinin sadece beşte biri yapılabiliyor.
Uzmanlar, kapsamı itibariyle grevi son 30 yılın en ciddi iş bırakması olarak tanımlarken, sendikalar bunun henüz bir başlangıç olduğunu, önümüzdeki günlerde yeni grevlerin planlandığı uyarısında bulunuyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!