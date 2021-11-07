Avrupa'da binlerce kişi iklim için yürüdü

Farklı meslek grubu örgütlerinin destek verdiği gösteriye katılan itfaiyeci James de meslektaşlarının yangın gibi acil durumlara müdahale ettiğini belirterek, iklim krizinin de acil bir durum olduğunun ve hükümetlerin bir an önce müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.