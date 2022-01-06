Avrupa'da 2021'e damga vuran 5 kaleci

Avrupa'da oynayan yıldız kaleciler, milli takımda ya da liglerde gösterdikleri performansla geçen yıl adından söz ettirdi.

2021'e damga vuran 5 kaleci:

- Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain, İtalya)

İtalya Milli Takımı formasıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan, turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen ve İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Milan'dan Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, France Football dergisi tarafından 2020-2021 sezonunun en iyi kalecisi ödülüne de layık görülmüştü.

Donnarumma, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda seri penaltılarla sonuçlanan yarı final ve final maçlarındaki performansı ve penaltılardaki kurtarışlarıyla öne çıkmıştı.

Milan formasıyla geçen sezon 48 maçın 15'inde kalesini gole kapatan İtalyan kaleci, 54 gol yemişti.

Donnarumma, bu sezon PSG'de şimdiye kadar oynadığı 12 maçın 5'inde kalesini gole kapatırken 9 gol yedi.

- Edouard Mendy (Chelsea, Senegal)

,UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu. Bu başarıda önemli pay sahibi Chelsea'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy'ye aitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunda çarpıcı bir performansa imza atan Mendy, 12 maçın 9'unda kalesini gole kapatırken 3 karşılaşmada sadece 3 gol yedi.

Geçen sezon 45 maçın 25'inde kalesini gole kapatan kaleci, 30 gole engel olamadı.

29 yaşındaki Senegalli kaleci, bu sezon da tüm kulvarlarda 26 maçın 12'sinde kalesini gole kapattı ve toplamda 18 gol yedi.

- Ederson (Manchester City, Brezilya)

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşmasında katkısı olan Ederson, ligde forma giydiği 36 maçın 19'unda kalesini gole kapatırken 28 gole engel olamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunda finale yükselme başarısı gösteren takımın kalecisi, 12 maçın 7'sinde gol yemezken diğer karşılaşmalarda 5 golü kalesinde gördü.

Brezilyalı kaleci, geçen sezon tüm kulvarlarda 48 maçın 26'sında kalesini gole kapatırken 33 gole engel olamadı.

28 yaşındaki kaleci, bu sezon ise 25 maçın 11'inde kalesini gole kapatırken 21 gol yedi.

- Manuel Neuer (Bayern Münih, Almanya)

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Takımın kalecisi Manuel Neuer, ligde 33 maçta forma giydi, 42 gol yedi, 9 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Meksika temsilcisi Tigres'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, bu organizasyonda da mutlu sona ulaştı. 35 yaşındaki kaleci, karşılaşmada takımının kalesini korudu.

Neuer, geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 46 karşılaşmanın 14'ünde kalesini gole kaparken 55 gole engel olamadı.

Bu sezon 25 maçın 10'unda kalesini gole kapatan Neuer, 25 gol yedi.

- Jan Oblak (Atletico Madrid, Slovenya)

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 2020-2021 sezonu sonunda Real Madrid ve Barcelona'nın önünde şampiyonluğa ulaşan Atletico Madrid takımında kaleci Jan Oblak, gösterdiği performansla öne çıktı.

28 yaşındaki kaleci, geçen sezon La Liga'da en çok kurtarış yapan file bekçisi oldu.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Oblak, bu karşılaşmaların 20'sinde kalesini gole kapatırken 36 gole engel olamadı.

Oblak, bu sezon ise 25 maçın 7'sinde kalesini gole kapatırken, 30 gol yedi.