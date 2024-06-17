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AB Siber Güvenlik Sertifikası'nın büyük teknoloji şirketlerini ayrımcılığa uğratmaması gerektiği tartışmaları genişliyor. Avrupa’daki 26 endüstri grubu, AB’nin önerdiği bulut hizmetleri için siber güvenlik sertifikasyon düzenlemesi (EUCS)'nin Amazon, Google ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerine karşı ayrımcılık yapmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. AB Komisyonu, AB siber güvenlik ajansı ENISA ve AB ülkeleri, 2020’de ENISA tarafından yayınlanan taslakta birçok değişiklik yapılan düzenlemeyi Salı günü tartışacak.

Raporlara göre, EUCS, hassas verilerle çalışan AB dışı bulut hizmetlerinin bir AB şirketiyle ortaklık kurmasını gerektirecek. Bu, Amazon Web Services, Google ve Microsoft gibi şirketlerin hizmetlerini sunmak ve bir AB siber güvenlik etiketi almak için AB şirketleriyle ortak girişimler kurmaları gerektiği anlamına geliyor.

Endüstri grupları, açık ve adil bir EUCS’nin sadece üyelerinin refahını desteklemekle kalmayıp aynı zamanda Avrupa’nın dijital hedeflerine katkıda bulunacağını ve Avrupa’nın direncini ve güvenliğini güçlendireceğini vurguluyor. Salı günü gerçekleştirilecek oturum, bulut hizmetlerinin AB içinde nasıl düzenleneceği ve sertifikalandırılacağı konusunda belirleyici olacak.