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        Haberler Dünya Avrupa Birliği, Gürcistan'a adaylık statüsü verdi - Dünya haberleri

        Avrupa Birliği, Gürcistan'a adaylık statüsü verdi

        Avrupa Birliği (AB) Gürcistan'a adaylık statüsü verirken, Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 21:13 Güncelleme: 14.12.2023 - 21:13
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        Avrupa Birliği, Gürcistan'a adaylık statüsü verdi
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        AB Konseyi Başkanı Charles Michel X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin Gürcistan'a adaylık statüsü verme kararı aldığını, Ukrayna ve Moldova ile de katılım müzakerelerine başlama planlarının olduğunu bildirdi.

        Michel ayrıca, gerekli üyelik kriterlerine ulaşılması durumunda Bosna Hersek'e ile de müzakerelerin başlayacağını belirtti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Avrupa Birliği
        #Gürcistan
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