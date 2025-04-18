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        Haberler Dünya Avrupa Birliği Büyükelçisi açıkladı: Suudi Arabistan Schengen vizesinden muaf mı tutulacak? | Dış Haberler

        Avrupa Birliği Büyükelçisi açıkladı: Suudi Arabistan Schengen vizesinden muaf mı tutulacak?

        AB'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Farnaud, Suudi vatandaşlarının Schengen vizesi gerekliliklerinden tamamen veya kısa süreli şekilde muaf tutulması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bu çalışmalar sonuca varırsa Suudi Arabistan vatandaşları, AB'nin 27 üye devletini kapsayan Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 08:25 Güncelleme: 18.04.2025 - 08:25
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        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
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        Gulf News'in haberine göre, Suudi Arabistan vatandaşları, yakında Avrupa Birliği ülkelerine giriş için gerekli Schengen vizesinden muaf tutulabilir.

        Körfez medyasına açıklamalarında bulunan Avrupa Birliği'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Suudi vatandaşlarının Schengen vizesi gerekliliklerinden tamamen veya kısa süreli bir şekilde muaf tutulması için çalışmaların sürdüğünü doğruladı.

        Avrupa Birliği'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud

        Farnaud, Avrupa Komisyonu'nun bir yıl önce Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ummanlıların, kısa süreli kalışlar için çok girişli Schengen vizesi almasını sağlayan bir düzenlemeyi kabul ettiğini anımsattı.

        Vize muafiyetinin de bu adımların bir devamı olduğuna işaret eden Farnaud, bu değişikliklerin kolaylıktan öte Suudi Arabistan ile Avrupa arasındaki bağları güçlendirme ve düzenli alışverişleri teşvik etme yönünde anlamlı bir adım olduğunu belirtti.

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        Ayrıca Suudi Arabistan'ın uluslararası turizme giderek daha fazla açık olduğunu vurgulayan Farnaud, Avrupa'nın bu dönüşümü desteklemede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

        Bu yeni vize politikası onaylanırsa Suudi Arabistan vatandaşları tek bir vizeyle beş yıllık süre içinde Avrupa'ya birden fazla kez seyahat edebilecekler.

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