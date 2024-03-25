Avrupa Birliği; Apple, Meta ve Google hakkında neden soruşturma başlattı?

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli teknoloji şirketleri Apple, Google ve Facebook’un ana şirketi Meta hakkında yeni bir soruşturma başlattı.

Komisyon, ABD şirketlerinin Avrupa Dijital Pazarlar Yasası’nın (DMA) öngördüğü internet kurallarına uymak için yeterli çabayı göstermediklerinden şüpheleniyor.

Teknoloji şirketlerinin AB yasalarını ihlal ettiği saptanırsa, onlarca milyar euroluk cezalarla karşı karşıya kalacakları belirtiliyor.

Bu kapsamda örneğin Meta, reklamsız Facebook ve Instagram kullanımı için abonelik sistemi başlattı. Bu platformlarda kullanıcılara, aylık 10 euro ücret karşılığında reklamsız kullanma olanağı sunuldu.

Meta, Google ve Apple, 7 Mart’ta yeni yasaya uyum konusunda her türlü önlemi alacaklarını açıkladı.

ABD’li şirketlerin, Avrupalı tüketici ve şirketlerin haklarını korumayı amaçlayan Dijital Pazarlar Yasası’na uyum konusunda, yasanın yürürlüğe girdiği 7 Mart'a kadar gerekli taahhütte bulunmaları gerekiyordu.

Komisyona göre, Google Play Store ve Apple App Store dışında alınabilecek hizmetler ve daha ucuz abonelikler konusunda müşterilerle yeterince iletişim kurmuyor.

Özellikle Apple ve Google hizmetlerini tek çatı altında toplayan Alphabet'in politikası ile ilgili şikayetler, komisyonun harekete geçmesine neden oldu.

Ancak AB Komisyonu’na göre, ABD’li teknoloji şirketlerinin sunduğu bazı uyumluluk önlemleri, hedefe ulaşmada başarısız oldu ve beklentilerin gerisinde kaldı.

Komisyon, Meta'nın Instagram ve Facebook için sunduğu abonelik seçeneğini, "öde ya da kabul et" olarak değerlendiriyor.

Apple işletim sistemi iOS'ta uygulamalar kolay kaldırılamıyor ve ayarları değiştirmek yeterince basit değil.

Ayrıca Apple’ın tarayıcı seçeneği bölümü, kullanıcıların özgür bir seçim yapmasını engelliyor.

AB’ye göre, Apple ve Google, bu konuda çok yüksek komisyonlar talep ediyor.

Ayrıca farklı uygulama mağazası geliştiricilerinin Apple ve Google’a ödemek zorunda oldukları komisyonlar da incelenecek.

Facebook ve Instagram, abone olan kullanıcıların verilerinin, hedeflenen reklamları göstermek için kullanılmayacağını açıkladı. Ancak para ödemeyenler için bu durum geçerli değil.

AB Komisyonu’na göre, Meta’nın bu uygulaması, gizliliklerini garanti altına almak isteyen kullanıcıları para ödemeye zorluyor.

Komisyon, Google’ın arama motorunda rakip hizmetlere yeterince yer vermediğinden de şüpheleniyor.

AB yönetimine göre şirket, kullanıcıları çoğunlukla Google Shopping, Google Flights ve Google Hotels gibi kendi hizmetlerine yönlendiriyor.