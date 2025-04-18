Avrupa basketbolunda yeni dönem: NBA Ligi kuruluyor

27 Mart'ta düzenlenen ortak basın toplantısında duyurulan proje, Avrupa'daki basketbolseverlere daha yakın ve daha heyecanlı bir yapı vaadediyor.

Yeni oluşumun temel amacı, kıtadaki basketbolun potansiyelini açığa çıkarmak, taraftar bağlılığını arttırmak ve genç yeteneklerin önünü açacak yatırımları teşvik etmek...

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FIBA ve NBA yöneticileri bu lig yapısının Avrupa'nın geleneksel spor modeline sadık kalacağını ve ulusal liglerle tam uyum içinde çalışacağını vurguladı. FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Avrupa kulüp basketbolunun köklü mirasına dikkat çekerek, "Bu proje Avrupa'daki kullanılmamış potansiyeli harekete geçirecek" dedi. NBA Komiseri Adam Silver ise, Avrupa'nın basketbol geleneklerine duyulan saygının altını çizerek, projenin modern ve rekabetçi bir ortam sunacağını ifade etti.

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Projenin hayata geçirilme sürecinde yatırımcılarla, kulüp yöneticileriyle ve ticari ortaklarla 1 yıl sürecek kapsamlı bir keşif süreci yürütülecek. Planlanan lig performansa dayalı eleme sistemiyle mevcut yapıya entegre edilecek ve Avrupa basketboluna yeni bir soluk getirecek. Bu süreçte önemli bir adım da ULEB cephesinden geldi.

26 Mart'ta çevrimiçi toplanan Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB), sporun temel ilkelerine dikkat çekerek 3 kritik noktayı ön plana çıkardı. * Avrupa modelinin korunması * Ulusal lig takvimlerinin önceliği * Tüm paydaşlarla iş birliği ULEB yeni yapıların rekabeti ve sporun bütünlüğünü zedelemeden inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Özetle NBA ve FIBA'nın ortak girişimi, Avrupa'da hem sportif kaliteyi yükseltmeyi hem de basketbol ekonomisini canlandırmayı hedefliyor. 🔹 Avrupa'da 'NBA Ligi' kuruluyor!

🔹 NBA VE FIBA ortak girişimi!



🎙️ Avrupa basketbolundaki yeni dönemi @Gamzemiii_Unlu inceledi, @ataslck ve @aliemrededeoglu yorumladı. pic.twitter.com/i06kdHYXDQ — HT Spor (@HTSpor) April 18, 2025