Bir parça kızarmış tofu peyniri, incecik dilimlenmiş olgun bir adet avokado ve bolca semizotu... Oldukça sağlıklı olan avokadolu tofu salatası ile sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin…

Avokadolu Tofu Salatası İçin Gereken Malzemeler:

100 gram semizotu

1 adet olgun avokado

2 yemek kaşığı zeytinyağı,

Nar ekşisi

Limon suyu

1/5 demet reyhan

100 gram tofu peyniri

Avokadolu Tofu Salatası Yapılışı:

Semizotu yapraklarını tek tek ayırarak iyice yıkayın.

Salata kurutucusuna kurutun.

Zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve kuru baharat karışımını, küçük bir kapta çırpıp salatanın sosunu hazırlayın.

Tofu peynirini küp küp kesin.

Yanmaz yapışmaz tavada renk alana dek kızartın.

Ortadan ikiye kesip, orta kısmında yer alan çekirdeğini keskin bir bıçak yardımıyla çıkardığınız olgun avokadoyu ince dilimler halinde kesin.

Semizotunu sosuyla karıştırdıktan sonra servis tabağına alın.

Kızarmış tofu peynirini ekleyin.

Avokado dilimlerini yerleştirin.

Ayıklanmış ve yıkanmış reyhan yapraklarını ekleyip, bekletmeden servis yapın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Semizotunun topraklı köklerini çıkartıp, iyice yıkadıktan sonra salata yapımında kullanın.

Ayrı bir yerde karıştırdığınız salata sosunu, salatanın servisinden hemen önce üzerine gezdirin.

Arıca torfu peynirini, dilediğiniz baharatlara buladıktan sonra kızartabilir, soya sosuyla tatlandırabilirsiniz.