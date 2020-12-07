Baharın gelişi ile birlikte tezgahları şenlendiren enginar, hem lezzeti hem de faydaları ile baş tacı edilmeye değer. Ayrıca kötü kolesterolün dengelenmesine destek olur, karaciğerin düzenli çalışmasını sağlar. Yumuşacık lezzeti, düşük kalorisi ile de diyetlerinizin vazgeçilmezlerindendir. Güzeller güzeli enginar dolmasına bir de avokado ekledik. Avokadolu enginar dolmanız, sofralarınızdan eksik olmayacak kadar iddialı olacak.

Avokadolu Enginar Dolması İçin Gereken Malzemeler:

2 adet enginar

1 adet orta boy olgun avokado

1 adet soğan

1 adet limon

1 diş sarımsak

1 adet kesme şeker

1 yemek kaşığı lor peyniri

1/4 adet kabak

1/4 adet havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Avokadolu Enginar Dolması Yapılışı:

Enginarları temizleyin.

Temizlediğiniz enginarları tencereye dizin.

Ayrı bir kasenin içinde şeker, tuz ,yarım limonun suyu, zeytinyağı ve suyu karıştırın. Enginarlarınızın üstüne dökün.

Kısık ateşte dağılmayacak şekilde pişirmeye başlayın.

Enginarlar pişerken iç malzemelerini hazırlamaya başlayın.

Soğanı soyup, iri iri doğrayın.

Tavaya zeytinyağı ekleyip, soğanları kavurun.

Bu sırada pişmeye bıraktığınız enginarları sık sık kontrol edin.

Suyunu, kaşık yardımıyla üzerinde gezdirin.

Kavrulan soğanları, iki enginara eşit biçimde dağıtın.

Bu şekilde 2 dakika daha pişirin ve ocağın altını kapatın.

Avokadoyu ikiye bölüp, çekirdeğini çıkarın.

Avokadoların içini çıkarıp, bir kaseye alın.

Çatal yardımı ile püre haline getirin.

İçine yarım limon suyunu sıkın.

1 diş sarımsağı rendeleyip, çok az tuz atarak karıştırın.

Havucu ve kabağı soyun.

Soyacak yardımı ile ince ince şeritler elde edin.

Çiğ olarak, avokado ile karıştırın.

Pişen enginarlarınızın üstüne avokado karışımı ekleyip, lor peyniri serpin.

2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Enginarları pişirene kadar kararmaması için, mutlaka limonlu suda bekletin.