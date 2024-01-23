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Çatalca'da ördek avlamak için göle açılan iki kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşırken kaybolan İbrahim Sancar için arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

DHA'nın haberine göre olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Çatalca'da bulunan Durugöl'de meydana geldi.

Serkan Tuncay ve İbrahim Sancar, ördek avlamak için tekneyle göle açıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bir süre sonra tekne alabora oldu. Serkan Tuncay, kendi imkanlarıyla gölden çıkarak kıyıda bulunan barakaya giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. REKLAM

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Serkan Tuncay hastaneye götürüldü. Gölde kaybolan 55 yaşındaki İbrahim Sancar'ı arama çalışmaları devam ediyor.