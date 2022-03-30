Avcılar’da bir oto galeride 2 buçuk milyon TL’lik soygun kamerada

Olay, 9 Mart tarihinde Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında oto galerinin önüne bir otomobille gelen hırsızlar yaklaşık 2 buçuk milyon TL’lik soygun yaptı.
Galerinin içindeki para dolu kasayı sürükleyerek dışarı çıkaran hırsızlar, içeride bulunan kamera kayıt cihazını da söktü. Daha sonra araçların yedek anahtarlarını bulan hırsızlar, galerideki 3 otomobili de çalarak kayıplara karıştı.
Güvenlik kamera görüntülerini izledikten sonra durumu fark eden galeri sahipleri ise olayı polise bildirdi. Polisin yaptığı çalışmalar doğrultusunda çalınan 2 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi. Çalınan diğer otomobilin ise hala hırsızların elinde olduğu öğrenildi.
Hırsızlar, bu çalıntı otomobili kullanarak başka iş yerlerinde de soygun yaparken, polis hırsızları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.
GÜVENLİK KAMERASINDA
Avcılar Tahtakale Mahallesi’ndeki bir oto galeride yaşanan hırsızlık anı ve hırsızların çalıntı otomobille başka iş yerini soymaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, 9 Mart tarihinde gece saatlerinde bir otomobille oto galerinin önüne gelen hırsızların, kapının kilidini kırmaya çalıştıkları, kilidi kırdıktan sonra içeriden sürükleyerek para kasasını çıkardıkları ve sırasıyla galeride bulunan 3 tane otomobili de çalarak kaçtıkları görülüyor.
Diğer kamera görüntülerinde ise, 28 Mart tarihinde yine gece saatlerinde, hırsızların bir önceki oto galeriden çaldıkları otomobille başka bir iş yerinin önüne geldikleri ve ellerindeki levyeyle kilidi açmaya çalıştıkları görülüyor.
"YAKLAŞIK 2 BUÇUK MİLYON TL’LİK BİR ZARARIMIZ VAR"
Oto galerinin sahiplerinden Ömer Alkan, “Gece 3 sıralarında buraya gelip aracı yanaştırıyorlar. Kilidi kırıyorlar. İçeri girip kasayı alıyorlar. Kasayı aldıktan sonra araçlarına yüklüyorlar. Kasada 400 bin TL’ye yakın paramız vardı. Yedek anahtarları ve kamera kayıt cihazını da götürüyorlar. Sonra da içeride 3 tane aracımız vardı. Onları da alıp gidiyorlar. Polisin çalışmaları sonucu 2 aracımız bulunuyor. Diğer geri kalan araçla hırsızlar, dün 5-6 oto galeriyi daha soyuyorlar. Yaklaşık 2 buçuk milyon TL’lik bir zararımız var” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!