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        Haberler Gündem Güncel Avcılar'da sünger imalathanesinde yangın | Son dakika haberleri

        Avcılar'da sünger imalathanesinde yangın

        İstanbul Avcılar'da sünger üretilen iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:32
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        Avcılar'da sünger imalathanesinde yangın
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        Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sünger üretilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        3 KİŞİ YARALANDI

        Yangın sırasında yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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        #istanbul avcılar
        #yangın
        #sünger imalathanesi
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