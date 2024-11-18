Avcılar'da sünger imalathanesinde yangın
İstanbul Avcılar'da sünger üretilen iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 kişi yaralandı.
Giriş: 18.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:32
Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sünger üretilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Yangın sırasında yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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