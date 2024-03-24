Avcılar'da polisten kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı

Avcılar’da polis ve şüpheliler arasında film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı.

Olay, dün 14.30 saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polisin dur ihtarına uymayıp kaçan kimliği belirsiz sürücü, cadde üzerinde park halindeki 4 araca çarptı.

Kazanın ardından otomobilden inen sürücü ile beraberindeki kişi, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredeki esnaf kaçan 2 şüphelinin peşine düştü ancak yakalayamadı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kovalamaca anları güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, şüphelinin kullandığı otomobilin kamyonete sürterek park halindeki 4 araca çarptığı ve kazadan sonra yanındaki kişiyle birlikte koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

"200 BİN LİRALIK ZARARIM VAR"

Park halindeki araçlardan birinin sahibi olan Hayri Ekinci, "Bırakıp kaçtılar. Şahısların kim olduğu belli değil. 2 kişilerdi. Polis kovalıyordu. Ehliyetleri yokmuş. Öyle söyledi polisler. 200 bin liralık zararım var" dedi.