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        Haberler Gündem Avcılar'da karşılıklı iki otele gece silahla ateş açıldı

        Avcılar'da karşılıklı iki otele gece silahla ateş açıldı

        Avcılar'daki Cihangir Mahallesi Engin Sokakta karşılıklı yer alan iki otele gece saatlerinde silahla ateş eden şüpheli veya şüpheliler kaçtı. Silahlı saldırıdan önce otel sahiplerinden para istendiği öğrenildi. Saldırıda yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 19:42 Güncelleme: 03.04.2025 - 19:42
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        Avcılarda iki otele ateş açıldı
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        İstanbul Avcılar'da karşılıklı iki otele gece silahla ateş açıldı.

        Cihangir Mahallesi Engin Sokak'ta karşılıklı yer alan iki otele gece saatlerinde silahla ateş eden şüpheli veya şüpheliler kaçtı.

        Saldırıda yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Silahlı saldırıdan önce otel sahiplerinden para istendiği öğrenildi.

        Her iki otelde inceleme yapan polis, saldırıyla ilgisi olan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Otelin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, silah seslerini duyan bir çalışanın kaçması yer alıyor.

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        #avcılar
        #Otele silahlı saldırı
        #haberler
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