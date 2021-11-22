Avcılar'da dehşet evi! Koca evi yakmak istedi, karısı öldürdü

Avcılar’da dün akşam meydana gelen ve evde silahla vurulmuş halde bulunan cesede ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Hasta oğlunu kontrol için eve gelen doktoru kıskanan koca, benzin döküp evi yakmaya çalıştı ve karısını da silahla öldürmek istedi. Evi ateşe veren adam, çıkan arbede de silahını eşine kaptırdı. Eşi ise kocasını kafasından vurarak öldürdü.
Çocuğunu alıp komşuna sığınan eş, önce “intihar etti” dedi daha sonra cinayeti itiraf etti.
Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Üner Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine giderek yangını kontrol altına aldıkları sırada çekyat üzerinde silahla vurulmuş yarı çıplak bir erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Cesedin Hasan Akay isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Ölen kişinin eşi Merve Betül Akay, eşinin evi ateşe verdiğini ve o sırada çocuğunu alıp dışarıya çıktığını söyledi.
ÖNCE İNTİHAR DEDİ, SONRA İTİRAF ETTİ
Olayla ilgisi olmadığını iddia eden Merve Betül Akay, evden kaçtıktan sonra silah sesi geldiğini polis ekiplerine bildirdi. Karakola götürülen Akay, yapılan sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.
Eşinin eve gelen doktoru kıskandığını ve kocasının ruh sağlığının bozuk olduğunu ileten Akay, daha sonra evi ateşe vermek suretiyle ölümle tehdit edildiğini söyledi. Maktul Hasan Akay’ın kendisine silah doğrultarak 'seni nerenden vurayım?' dediği esnada arbede çıktığını ve bu sırada silahı eşinden kaparak kafasına sıktığını itiraf etti. Sonra ise engelli oğlunu evden alarak komşusuna gittiğini bildirdi.
Emniyette yapılan işlemlerin ardından Merve Betül Akay, tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.
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