Avcılar'da bıçaklı yol verme kavgası: 3 yaralı
İstanbul Avcılar'da cadde üzerinde otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme kavgası çıktı. Bıçakların konuştuğu kavgada 3 kişi yaralanırken kavga anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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Avcılar'ın Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde bir binanın otoparkından caddeye çıkmaya çalışan araç sürücüsü E.G. ile caddede seyir halindeki motosiklet sürücüsü A.Ş. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
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Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken olaya E.G'nin yakını A.G. de dahil oldu.
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Kavga sırasında otomobilden bıçak alan iki kişiden biri motosikletli A.Ş'ye saldırdı.
Motosiklet sürücüsü de karşılık verirken kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.
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3 kişinin yaralandığı kavgaya müdahale için bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Bıçaklı kavga ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.