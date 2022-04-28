'Avatar'ın devam filminin adı açıklandı

2009 yılında vizyona girdiğinden sinemada devrim olarak nitelenen usta yönetmen James Cameron'ın 'Avatar' filminin devamı için sinemaseverler resmen gün sayıyor.

Cameron'un bir kez daha teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak çektiği 'Avatar 2' 16 Aralık'ta vizyona girecek.

Başrollerini Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Vin Diesel ve Trinity Bliss'in paylaştığı merakla beklenen filmin adının ne olacağı önceki gün Las Vegas'taki CinemaCon etkilinliğinde açıklandı. Filmin adı, 'Avatar 2-The Way Of Water' olacak.

James Cameron

James Cameron'un 'Avatar 2'yle aynı anda çektiği 'Avatar 3' ise 20 Aralık 2024'te seyirciyle buluşacak. Cameron'un 2026 ve 2028'de iki Avatar filmi daha planladığı söyleniyor.